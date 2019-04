Prolifiques, les All Them Witches ne peuvent pas rester plus d'un an sans sortir une galette, ils ont commencé l'année 2018 avec un EP, ils la terminent avec un LP et si le rythme est conséquent, la qualité ne se déprécie pas pour autant. Pendant 51 minutes, les Ricains nous font faire la visite de leur pays avec ce qu'il compte de racines blues et folk, le tout électrifié, amplifié et filtré avec les effets qui fleurent bon les seventies. Un peu moins psychédélique que leur précédent opus, celui-ci, éponyme mais surnommé par leur acronyme, on les sent plus posés, davantage en mode "feu de camp" et inspirés par Dylan, JJ Cale et Clapton ("Workhorse", "Half-tongue", "HJTC"). Même la longue plage "Harvest feast" ne laisse pas la folie s'emparer des Texans qui laissent s'exprimer une guitare électrique très claire et plutôt sage, même en solo. Alors que All Them Witches pouvait être difficile à suivre et sembler brouillon dans certaines idées par le passé, ici, tout est assez limpide, très calme, presque doux... Tant et si bien que le boogie "Fishbelly 86 onions" qui ouvre le skeud semble presque déplacé quand on a fait le tour de l'ensemble et qu'on retombe dessus.

Oli