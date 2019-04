Neuvième album du trio punk rock ricain (en activité depuis plus de 20 piges), Is this thing cursed? est une véritable bombe prête à exploser à tout moment pour notre plus grand plaisir. Après une intro synthétique mais néanmoins mélodique d'une bonne minute, et dès l'arrivée des guitares et des voix en harmonie, la magie peut opérer tout au long des 13 morceaux composant ce disque sans faute de goût aucune. Alkaline Trio reste fidèle à sa marque de fabrique, sans succomber aux modes et sans trahir son amour pour le sacro-saint punk rock. La formule (toujours la même, mais dont je ne me lasse jamais) fonctionne à la perfection, avec cette alternance de guitares incisives, de mélodies vocales parfaites, de rythmiques rapides et de refrains inoubliables. "Stay" et "Heart attacks", en deuxième partie de disque, permettent de relâcher quelque peu la pression, mais c'est pour mieux retrouver les brûlots dévastateurs. "Krystalline" achève le skeud avec une interprétation punk acoustique qui ne déplairait pas à Frank Turner, et sitôt les 40 minutes de ce précieux achevées, j'en redemande sans modération. Un disque qui rend accro.

gui de champi