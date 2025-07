Son premier album en solitaire explorait de nombreuses pistes avec une certaine direction vers la scène indépendante américaine, ce II choisit une toute autre voie... Ali Veejay s'exprime en français, balance ses textes en spoken word, reléguant les mélodies à quelques phrases pour casser les rythmes et faire baisser la tension. Avec des morceaux expéditifs (14 en 28 minutes), on a peu le temps de s'accrocher à un gimmick ou à un riff décomposé, quand bien même on aurait aimé le voir davantage exploité ("Sorcier"). Mon côté rock préfère quand il joue avec le "Feu" au bord de la "Mer". Quand il part en beatbox et en slam artisanal, c'est un peu la douche froide, j'ai beau sentir le travail et entendre des idées, je n'arrive pas à entrer dans ce monde pour vouloir y retourner. Si l'opus avait été coupé en deux avec une partie (ou un EP ?) axée pop (les titres cités ajoutés à "Hypersensib", "Déesse" et "Sorcière" par exemple) et une autre spoken word, j'aurais aisément choisi mon camp, mais la division n'est clairement pas l'intention d'Ali Veejay qui préfère réunir les opposés et faire des étincelles.

Oli

Publié dans le Mag #65