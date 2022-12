Body Grind Pop. Voilà ce que nous sert Ali Veejay sur ce Great heart au bel artwork (c'est un renard mais on préfère croire que c'est un fennec). "Body", car il n'utilise aucun instrument de musique, uniquement sa voix et son corps, des claquements de doigts et des petites tapes pour battre la mesure, quelques riffs bruités à la bouche, un chant translucide qui fait vivre de jolies mélodies et c'est tout. "Grind", parce que les compositions sont expéditives, on doit être sur du 80 secondes de moyenne sur les 6 plages, on a à peine le temps de rentrer dans le morceau qu'on doit déjà passer au suivant. Sautant sans cesse d'une idée à l'autre, on a un peu de mal à se laisser prendre au jeu et j'éprouve un certain malaise à voir défiler aussi vite quelques belles idées, "Hold on" et sa version française auraient pu être accrochées entre elles pour ne former qu'un plutôt que se faire écho sur une si courte plaque. "Pop", bien sûr du fait de la beauté des harmonies, des lignes très pures, qui touchent directement et qui auraient presque pu (dû ?) nous attaquer sans aucun autre artifice, les onomatopées qui habillent parfois les plages peuvent en effet brouiller le tableau. Bref, Giant heart est un exercice de style à réserver aux amateurs d'expériences sonores et aux adorateurs d'Ali Veejay.

Oli