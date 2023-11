Everybody Shatter Irreversible Damage 73% Cleanse Your Guilt Here As It Resounds Bite Back Out Of Style Tragedy Comment #2 A Good Man I Can't Stand It! All You See Is... Green Iris Born Cold World Something Wrong An Echophonic Soul Momentary

Jusqu'à la sortie de Shook en février dernier, Algiers représentait pour moi ce premier disque éponyme datant de 2015 m'ayant à l'époque interpelé sans que j'aie pourtant d'avis définitif à son sujet. Le quatuor d'Atlanta qui a accueilli Matt Tong, le batteur originel de Bloc Party, à partir de son deuxième album produit par Adrian Utley de Portishead, avait un truc unique à l'époque, un rock orchestral et expressif accompagné d'une voix gospel/soul pleine de grâce et des textes militants se rattachant à l'Histoire (leur nom vient de la ville d'Alger, symbole du combat anti-colonialiste). Deux albums totalement passés inaperçus sur nos radars suivront (The underside of power en 2017 et There is no year en 2020) jusqu'à ce que Beggars France nous présente "Bite back" en septembre 2022, un premier extrait de Shook aux saveurs étonnamment hip-hop comptant la participation des rappeurs Backxwash et Billy Woods, puis, encore plus surprenant le mois suivant avec "Irreversible damage", un deuxième extrait avec Zack De La Rocha de Rage Against The Machine. C'est à ce moment-là qu'on apprend que ce nouvel album de 17 titres est un projet partiellement collaboratif laissant place à une ribambelle d'invités aussi divers qu'inattendus sur un total de dix plages : en plus des trois artistes cités plus haut, Shook a accueilli les interprétations de Big Rube (The Dungeon Family, Society Of Soul), de Mark Cisneros (Deathfix, The Make Up), Samuel T. Herring (Future Islands), Jae Matthews (Boy Harsher), Latoya Kent (Mourning (A) Blkstar), Nadah El Shazly (Praed Orchestra!), Deforrest Brown Jr. (aka Speaker Music), Patrick Shiroishi, et Lee Bains III (Lee Bains III & The Glory Fires). Un groupement d'artistes aux nuances diverses et qui ont en commun les mêmes idées politiques et sociales, surtout en ce qui concerne le combat contre les injustices et les conséquences désastreuses qu'entraîne en grande partie le régime capitaliste.



Vous signaler que cet album n'est pas un véritable patchwork imprévisible serait donc vous mentir, d'autant plus qu'il fallait sûrement bien ça pour sauver Algiers. En effet, le quatuor a apparemment bien failli se séparer avant la création de son quatrième album. Le COVID a permis aux membres de prendre du recul, de se changer les idées sur d'autres projets (Lee et Ryan avec Dead Meat et Mondo Decay), de se recentrer en toute quiétude sur l'écriture à (et sur) Atlanta, d'où la présence importante d'artistes de cette ville en invités, et de s'ouvrir pour donner toute cette dimension si spéciale à Shook. Et ce n'est pas une mince affaire puisque ce disque d'une durée de près d'une heure (entrecoupé d'interludes diverses comme des spoken words, ou des phases d'ambient) est d'une densité absolue mais globalement bien aéré, et assez varié pour ne pas trouver l'ennui, comme s'il souhaitait combiner ce que l'Amérique nous a donné de mieux en matière de sonorités musicales (rock, post-punk, hip-hop, disco-funk, gospel, industriel/noise, punk, soul, expérimental, spoken word...). Cela étant dit, bien que de très bonne facture, quelques morceaux sortent tout de même du lot : le single "Irreversible damage", avec ses sonorités à la fois tranchantes et orientales sur la fin, exprime une certaine urgence et alerte l'auditeur par ses flows et ses chœurs percutants ; on a également aimé l'expéditive "A good man", très épurée avec un rythme punk chirurgical ; la nostalgie d'"I can't stand it!" nous rappelle la vague Rn'B/trip-hop des 90's ; les respirations jazz sont aussi bienvenues ("Green iris") ou encore le morceau final gospel/soul "Momentary" qui rappelle qu' Algiers a des liens profonds avec ce mouvement. Shook est un album plein de maîtrise et de classe, incarnant la lutte et la solidarité, qui sait allier les zones chaudes et froides. À savourer sans modération.