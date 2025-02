Ce duo instrumental rennais va contribuer à vous faire chérir ou simplement vous reconnecter avec les sonorités spatiales et les grands espaces. Avec son deuxième album sorti en avril dernier, Alber Jupiter a déjà conquis l'Europe et le public du Roadburn Festival aux Pays-Bas, du Desertfest à Londres, et commence aussi à avoir un écho en France avec une invitation au dernier Post In Paris. Et à l'écoute de Puis vient la nuit, on comprend mieux l'engouement perçu pour cette mixture parfaite entre post-rock atmosphérique et le krautrock motorique de tonton. C'est sur de longues plages qui s'étirent que Nicolas (basse/synthé) s'emploie, à l'aide de son delay, de sa reverb et de son looper, à nous faire voyager à travers des mélodies hypnotisantes, relaxantes et parfois agitées par le grain de sa disto et de sa fuzz, tandis que Jonathan, batteur imperturbable, impose la mesure et ses répétitions avec la précision d'une horloge Suisse. La musique d'Alber Jupiter, mis en boîte par Amaury Sauvé (Birds In Row, It it Anita, Annabel Lee, W!zard), ne se décrit pas, elle se vit, intensément. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire...

Ted

Publié dans le Mag #62