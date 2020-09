En pleine période de confinement covidproof, où l'espace de vie se résume pour certains à quelques dizaines de mètres carrés, il convient de bien choisir le courant musical qui va accompagner tes journées. Choisir du punk hardcore, c'est être assuré(e) de déglinguer le lustre Ikea au bout de 10 minutes. Partir sur du darkwave, c'est finir pendu à ce même lustre en moins de 5. Non, il vaut mieux partir sur des bases connues et reconnues, soit de l'indie rock classique. Plutôt l'orienter vers un côté folk, c'est toujours plus humain. Il faudrait également trouver des titres plutôt cools, avec quelques envolées légèrement nerveuses mais sans plus, une guitare développant quelques thèmes clairs, mélodiques et simples. Une voix douce, un peu alanguie, qui caresse l'esprit en essayant de l'élever vers d'autres lieux imaginaires plus cotonneux, limite un peu psychédélique. Puis il faudrait taper dans des groupes belges, d'une part parce que cela fait bien longtemps que le rock belge est reconnu, et d'autre part parce que ça m'arrangerait bien pour ma chronique. Enfin, si ça pouvait être un duo, histoire de pouvoir les imaginer jouer dans son salon, il pourrait être composé de Renaud Ledru à la guitare et au chant et Nicolas Collaer à la batterie. En activité depuis 2013, et après avoir sorti quelques EPs et LPs, on pourrait choisir un groupe expérimenté qui vient de sortir leur dernier LP, soit 10 tracks regroupés derrière le titre Camouflage. Bingo, c'est donc le duo bruxellois d'Alaska Gold Rush que je te conseille en période de confinement histoire d'accompagner tes journées avec insouciance et optimisme. ...mais même quand on sera tous déconfinés, ça marchera très bien aussi.

Eric