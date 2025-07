Wandering souls On the move So far, so nice Driving down Ondo ibili The less you act Trembling lights

Aksarven est un trio majoritairement instrumental fondé en 2022 par la paire basse/batterie de Nevraska, rejoint par le pianiste Jorge Ribeiro. Deux ans après, ils inaugurent leur discographie avec Drifting from nowhere, un premier album sorti en quelques centaines d'exemplaires physiques dont une édition limitée vinyle 12" gatefold. Un bel objet pour une musique qui l'est tout autant, un amalgame de sonorités entre jazz et rock, avec des touches de post-rock et de classique parfois. Aksarven n'a pas choisi par hasard l'excellent Serge Morattel, connu chez nous comme un artificier de sons plutôt lourds et explosifs (Knut, Year Of No Light, Impure Wilhelmina, Ventura), pour mettre en boîte ce disque qui retranscrit à merveille toute la dureté et la tension de la section rythmique dévouée à un piano expressif et mélodique, à la fois véloce et alangui. Le trio s'efforce à rendre sa musique intelligible, esthétique, avec un dosage technique ragoûtant pour garder l'attention de l'auditeur intacte. Il invite même quelques intervenants (Elodie Cilente au chant sur "Driving down", Stéphane Cézard au saz electique sur "Ondo ibili" et Jérôme Ceccaldi au sax sur "Trembling lights") pour enrichir la palette harmonique de ses sept titres aux ambiances variées et à l'expérience immersive totale.