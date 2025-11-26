Age Otori est un groupe formé à l'automne 2021 dans le Piémont, suite à la rencontre de membres de Flying Disk, Alysei et Regno_ dans le studio Ciabòt Recordings. Leur nom, d'origine japonaise, désigne cette sensation étrange que l'on a quand, lorsque l'on sort d'un salon de coiffure avec une nouvelle coupe de cheveux, on se trouve moins bien qu'avant. En écoutant le premier EP éponyme du quatuor, mélangeant rock aérien (pas mal de reverb/delay/chorus... comme le shoegaze !) mélodique et puissant avec une petite touche de new wave (surtout pour le titre "Humdrum"), on se rend compte assez vite que son effet est plutôt le contraire. Du moins, que nos oreilles en sortent heureuses. Leur musique a un côté salvateur, même si les sujets évoqués dans les 4 titres de leur premier EP éponyme sont loin d'être très positifs (perte de l'amour, le conflit, la solitude, la douleur, la mort...), mais les réflexions le sont (l'effort de trouver des solutions pour s'en sortir). Age otori est le fruit d'un vrai travail de préparation, il démontre naturellement une maturité, une maîtrise, et une fraicheur certaine. Bien que quelques réminiscences familières de sonorités affleurent çà et là au gré du disque, cela n'entrave pas le plaisir de l'écoute de ce premier essai réussi haut la main.

Ted

Publié dans le Mag #66