On vous avait présenté en interview le power-trio de Manchester (ou «Madchester» si on est in), lors du précédent magazine spécial Show aux Fest, et si Aerial Salad avait fait forte impression en live à l'Xtreme Fest, sur disque nos trois sympathiques Mancuniens confirment tout le bien qu'on pensait d'eux. R.O.I. est donc leur deuxième album, qu'on pourrait qualifier de post-punk/rock noisy. C'est un peu de tout ça selon les morceaux, et parfois un peu de tout ça dans un même morceau. La force de ce disque est de varier les ambiances pour ne jamais lasser, tout en gardant malgré tout une certaine cohérence. J'y entends par exemple du Gang Of Four et Fugazi dans "Rottin' n shakin'", très dansant (une marque de fabrique de l'album), Blur et Green Day dans "The same 24 hours (as Beyoncé)", la basse proéminente de Mike dans "Tied to pieces of paper", la guitare énervée de Jamie dans "Mdrn lvn", quand Jake nous montre l'étendue de sa palette de frappe et sa vélocité dans "As the world eats itself". Si je parlais de power-trio au début, c'est parce que chacun des musiciens tire son épingle du jeu et se démarque, tout en jouant collectif.



Le United Kingdom n'a rien à craindre du no futur et tient là son nouveau R.O.I. avec Aerial Salad ! Attention, they're gonna be big et c'est tout le mal qu'on leur souhaite !