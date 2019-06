Le Rock est un petit monde, Adrian Vandenberg a été guitariste de Whitesnake, le groupe formé par David Coverdale après son départ de Deep Purple et avant de se lancer dans une brillante carrière en solo ou avec des amis (genre Jimmy Page de Led Zeppelin), le Batave évolue lui aussi en solo à travers différents projets. Le dernier en date, Adrian Vandenberg's Moonkings, a livré deux efforts studio avant de tout débrancher pour revoir quelques-uns de ses morceaux en acoustique, à part "Burning heart" issu d'un album solo de l'époque Vandenberg (1982), ils sont soit (et surtout) issus de son éponyme ou de MK II. Des relectures en douceur où le charme de la voix agit autant que la chaleur des cordes. Et alors qu'en version électrique, on pourrait qualifier sa musique de très radiophoniquement correcte voire de "sans âme", ici, le dénuement met en valeur le travail sur les mélodies et les harmonies et on se laisse toucher par le chevelu. Rugged and unplugged arrive donc à sublimer des morceaux rendus quelconques par des arrangements et des choix de production, si Adrian Vandenberg composait désormais directement sans électricité, il gagnerait certainement des fans, moi le premier...

Oli