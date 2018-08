La machine à produire du son Adam and the Madams est particulièrement étrange (et réciproquement). On y trouve une manette dissonante, un piston mélodique, un interrupteur saturation, des boutons samplings, un mode reprise, un modulateur vocal... et cette machine poussée à pleine puissance génère de l'indie rock déluré, entre recherche musicale et standard rock. D'un "Heroes" de David Bowie en mode montée dans les décibels, à un "Sister ray" des Velvet Underground tout aussi psychédélique et poil plus court que la version orginale, puisque seulement de... 16 minutes. Pour leur 3ème LP, ce trio strasbourgeois tripote les manettes pour mieux décoder le génome du rock et le réencoder en 6 titres qui naviguent entre noise, garage et rock en traversant les sonorités des sixties à nos jours. En conlusion, un joyeux bordel ? Alors un peu quand même, mais comme les Butthole Surfers en leur temps, il faut un réel savoir-faire pour proposer une telle déconstruction et que la partition finale soit attrayante, et cet art de la manipulation génétique musicale, Adam and the Madams le maîtrise.

Eric