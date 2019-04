On peut légitiment s'interroger sur l'intérêt d'écouter un nouvel album de Ace Frehley en 2018. Le "lead guitarist" originel de Kiss est toujours dans le circuit et propose aujourd'hui Spaceman, nouvel effort solo dont le nom est tiré de son personnage de ses années au sein du groupe maquillé. Les amateurs de la technique du guitariste seront conquis ("Rockin' with the boys", l'instrumental "Quantum flux"), et les inconditionnels des structures boogy blues ("Your wish is my command", "Off my back") et des titres résolument rock, voire hard rock ("Bronx boy", "Pursuit of RNR", "Mission to Mars") en auront pour leur argent. L'ensemble est certes agréable, mais aucun titre ne ressort véritablement du lot de ce disque de neuf plages. Ace Frehley, inventeur du "son" Kiss, est toujours sur le même créneau, et Spaceman respecte en tout point les codes du Bisou, en s'autorisant quelques facéties (le riff d'entrée de "Bronx boy", l'instrumental et semi acoustique "Quantum flux "). À défaut d'être passionnant et original, Spaceman se révèle plaisant et révélateur du talent d'interprétation de Frehley.

gui de champi