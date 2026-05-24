La fin des années 2000 a battu le fer brûlant de l'indie (pop) rock international, propulsant des groupes tels Artic Monkeys, The Kooks, Razorlight, The National, dans les charts jusqu'aux grandes salles de concerts. De cette époque, il vous manquait peut-être une référence plus alternative pour animer vos discussions actuelles d'aficionados de l'indie. Pour cela Carousel Feeling, toujours le nez sur son radar, n'a pas manqué la sortie de Hurt people hurt people, l'album d'Accidents Never Happen. Discussion avec Christian Lovhaug, membre du groupe, pour en savoir beaucoup plus.

Bonjour Accidents Never Happen, qu'est-ce qui vous a donné envie de sortir un nouvel album après seize ans d'absence ?

Honnêtement, il n'y avait absolument aucun plan pour sortir quoi que ce soit. Mais une coïncidence à savoir une soirée tardive entre deux de nous, la première depuis très longtemps, puis une autre coïncidence comme la fin soudaine d'autres projets musicaux, nous ont conduits à une troisième coïncidence qui est un espace disponible pour répéter gratuitement. Cela dit, rien ne nous avait préparés à la quatrième coïncidence, la plus importante : la surprise et la joie partagées en nous retrouvant, sans préparation et de façon totalement impromptue, pour la première fois en quatorze ans, de brancher nos instruments et jouer. Deux des chansons de l'album ("Seeds" et "Shoulder angel blues") ont jailli lors de cette première session, et les enregistrements réalisés ce soir-là sont quasiment identiques aux versions de l'album. En résumé : l'idée d'un nouvel album n'était pas vraiment une idée, elle est née de la surprise et surtout d'une profonde reconnaissance qu'il se passait encore quelque chose dans la pièce quand nous étions ensemble, quelque chose d'important, de spécial et qui méritait d'être publié.



La formation du groupe est-elle la même qu'en 2009 ? Si oui, réunir la formation originale était-il un choix évident ou un vrai défi ?

La réponse courte est oui. Nous avons brièvement envisagé de contacter d'autres personnes. Mais c'était avant notre première répétition. Au risque de vous paraître prétentieux : d'elle-même, la musique de cette première nuit a tracé le chemin pour nous. Les fissures et les défis qui existaient lorsque nous avons arrêté sont toujours présents, mais ils sont devenus insignifiants par rapport à la musique qui en a jailli.



Qu'ont fait les membres du groupe pendant ces seize années d'absence ?

À nous quatre, nous avons élevé 11 enfants, ce qui nous a pris pas mal de temps... mais musicalement, nous sommes restés dans le bain. Nous avons participé à des projets ou des sorties en Norvège et à l'étranger, tels que Spielbergs Heyerdahl, Team Me, Erick Ellectrick and his Fantasy Gang, Valleypolicella, Samuel Jackson 5 et Kangding Ray.



Votre nom vient d'une chanson de Blondie . Pourquoi l'avoir choisi ? Plutôt classe comme nom de groupe.

Hey, merci ! Pour faire court : nous nous appelions Sheep, mais nous n'étions jamais très à l'aise avec ce nom et puis un groupe punk suisse nous a menacés de procès si nous ne changions pas de nom. Accidents Never Happen est un nom qui nous a séduit rapidement, à nos yeux et ça ne fait aucun doute, les accidents arrivent bel et bien. Affirmer le contraire est à la fois audacieux et faux. Nous nous sommes donc rapidement sentis à l'aise avec cette idée d'être "incorrects".



En 2005, vous avez déménagé à Liverpool, à une époque où la vague pop déferlait sur l'Europe avec des groupes comme Arctic Monkeys, The Kooks, Kaiser Chiefs et Razorlight. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? Combien de temps êtes-vous restés à Liverpool et comment avez-vous vécu cette époque ?

Nous y sommes restés presque trois ans, et tous les groupes que vous mentionnez y étaient très présents. Notre deuxième album a été enregistré au Motor Museum, là où Arctic Monkeys ont enregistré leur premier album. Notre ingénieur avait participé à ces enregistrements et il a apparemment refusé l'opportunité de travailler sur le troisième album de Razorlight à Londres pour travailler sur le nôtre à la place.

Cela dit, musicalement, nous étions assez éloignés de l'indie-rock qui passait à la radio. Déménager de Norvège pour le Royaume-Uni a été une expérience formidable. Le fait est que, par rapport à la Norvège, l'importance et la pertinence de la musique là-bas sont tout simplement très différentes. La musique y est plus présente, elle fait partie de leur ADN et d'une grande partie de leur vie quotidienne et de leurs conversations. Vous avez vu cette scène dans la série "Adolescence" avec la mère et le père dans la voiture, chantant "Take on me" de A-ha ? C'est très représentatif du nord de l'Angleterre pour nous. Cela n'arriverait jamais en Norvège, et quand on aime la musique comme nous l'apprécions, cette omniprésence de la musique chez les Anglais est quelque chose que nous avons vraiment apprécié.



Votre musique est parfois comparée à The National et Minus The Bear. Pensez-vous que cette comparaison soit juste ? Avez-vous des influences particulières ?

Honnêtement, nous ne connaissons pas vraiment ces groupes, il faudra qu'on les écoute pour donner une réponse objective. Mais on pense que notre style est un peu plus sombre et plus punk. En général, nos goûts musicaux sont très variés, mais on a toujours tendance à privilégier les groupes qui ont ce qu'on appelle une "troisième couleur" dans leur musique. C'est-à-dire une chanson et des paroles avec une dimension plus profonde. On pourrait citer beaucoup de groupes, mais celui qu'on admire tous, c'est Sonic Youth. Du coup, il n'y aura probablement jamais de chanson d'Accidents Never Happen avec un accordage de guitare standard, jamais.



Comment s'est passé l'enregistrement de Hurt people hurt people ? Qui a enregistré cet album et pouvez-vous nous le présenter ?

Pour nous, il était important de garder ce processus de fabrication familiale. Nous avions besoin de quelqu'un qui connaissait notre histoire et notre musique. Ça nous paraissait capital pour communiquer avec elle. Tord Øverland Knudsen des Wombats a été très impliqué dans notre groupe quand nous nous sommes rencontrés à Liverpool, il nous a vraiment soutenus. Il nous a emmenés en tournée avec eux et on l'a invité sur notre deuxième album. Ce choix s'est donc avéré naturel. Il était aussi très ouvert à l'idée d'enregistrer comme on le souhaitait, ce que beaucoup d'autres producteurs auraient trouvé décousu et brouillon. La batterie et la basse ont été enregistrées dans son studio, un superbe endroit qu'il est en train de construire près d'Oslo, mais les guitares et une grande partie du chant ont été enregistrées à la maison. Enregistrer chez soi, sans pression, nous semblait essentiel pour obtenir l'atmosphère recherchée. Au final, tout est passé par Tord, son oreille et ses doigts. Et comme il comprenait notre démarche, nous lui avons laissé carte blanche pour expérimenter toutes les pistes que nous lui envoyions.



Comment l'album a-t-il été reçu par le public et la presse ?

Globalement, les réactions ont été très positives. Nous n'avions pas d'attentes trop élevées. Nous étions fiers de l'album, des chansons, de la pochette, des paroles. C'est là que nous avions concentré tous nos efforts, alors, quand les premiers articles de presse sont apparus, on s'est dit : "Waouh ?! Quelqu'un s'y intéresse vraiment ?" Mais ce que nous avons encore plus apprécié, c'est la qualité et le plaisir de lire les articles. Non seulement ils ont apprécié l'album, mais il nous semble que son écoute a suscité de nombreux articles de qualité, avec des citations intéressantes et pertinentes. Ils ont puisé dans leurs connaissances musicales les plus pointues pour tenter d'expliquer l'effet que notre musique a eu sur eux. On est passé de Sonic Youth, déjà cité, à Echo & The Bunnymen, Wire et Television "sous amphétamines", jusqu'à l'expression "une épopée déchirante pour danser à un enterrement", et j'en passe. On a surtout parlé de notre musique dans la presse indépendante, mais on a aussi eu une critique très favorable dans un des plus grands journaux norvégiens (Dagsavisen). C'était assez inattendu, mais ça allait dans le même sens que les autres critiques. Et la radio nationale norvégienne (NRK) nous a diffusés dans plusieurs émissions. Donc, dans l'ensemble, nous sommes plutôt contents.



J'ai beaucoup apprécié votre album car il offre différentes dimensions selon les morceaux. Pourriez-vous en choisir trois pour nos lecteurs et nous en dire plus ?

Merci ! Et vous avez clairement pris le temps d'écouter l'album pour en tirer une telle conclusion ce qui, de manière générale, distingue ceux qui "ont entendu" l'album de ceux qui "l'ont vraiment écouté", ce qui est un peu la clé de notre musique : la différence de réaction se situe souvent entre la première et la troisième écoute (rires). Mais trois morceaux ? La citation d'Elvis Costello selon laquelle "écrire sur la musique, c'est comme danser sur de l'architecture" me vient à l'esprit ; écrire sur sa propre musique, c'est probablement comme fixer trop longtemps son propre reflet : on ne voit que ses fissures et ses rides (rires). Commençons par l'ouverture de l'album, "Golden spike". Les deux tiers de cette chanson viennent d'une jam-session. Personne ne l'a vraiment comprise sur le moment, car quand on improvise, on est tellement concentré qu'on est en transe. Mais en réécoutant ? BAM ! Tout y était : intro basse, batterie, basse, voix, entrée, couplet, refrain, couplet. Le reste s'est assemblé intelligemment quand les paroles et la voix ont joué autour du groupe répétant les mêmes lignes à différentes hauteurs, liant cette idée du personnage principal qui tente de donner un sens à sa vie et à la quête humaine du "Golden spike" (NDLR : terme ferroviaire américain qui qualifie l'achèvement d'un réseau), la preuve que notre présence sur Terre a un impact. "Bachelor n°1" a été écrit hors de la salle de répétition, mais est devenu une session de 7 minutes sur l'idée que l'un des traits les plus humains est notre tendance à craindre tout sauf ce que nous devrions vraiment craindre : c'est-à-dire nous-mêmes. Musicalement, il mixe des guitares à la Krieger avec des guitares bruitistes, la batterie adopte une approche krautrock hypnotique qui monte et monte encore. "Shoulder angel blues" est le dernier morceau de l'album et vient de notre première répétition, Il a jailli de nous après 16 ans de séparation, et tout ce que nous avons fait depuis est minimal, avec un profond respect pour la prise originale. Dès le départ, nous avons eu l'impression que la guitare sonnait comme ce que l'on entendrait en regardant la fin du monde, ce qui est devenu l'idée des paroles : quelque chose d'inquiétant approche, vite, et le narrateur essaie de rationaliser, de se faire une idée, tout en absorbant tout, mais finit par accepter que ce soit pour le mieux. Une chanson apocalyptique optimiste ? Si cela existe (rires).



La pochette de l'album ressemble à une œuvre d'art. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette couverture et son créateur ? Vos pochettes d'EP ont aussi une esthétique pop art : travaillez-vous dans cette direction ?

La musique et l'art ont toujours été liés pour nous. Et comme avec Tord qui a produit l'album, nous voulions "garder notre coté familial". Nous apprécions le travail d'Erika depuis le milieu des années 2000. Nous avons même organisé un concert où ses peintures étaient exposées et mises en vente après le show. C'est une amie très chère et une artiste capable d'ajouter un mélange parfait de spontanéité et d'idées brillantes sur la toile. Vous mentionnez le pop art, et c'est assez juste : elle a toujours été dans ce mélange parfait entre street art et art contemporain que représentaient Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, pour n'en citer que quelques-uns. Nous l'avons impliquée très tôt dans le processus et beaucoup d'ébauches ont été réalisées sans qu'elle ait entendu la moindre note de musique, uniquement en lisant les paroles.



Que pensez-vous de la scène pop rock et indie actuelle ?

Nous avons l'impression que beaucoup de choses que nous écoutions et aimions dans la musique indie reviennent en force. Il semble que les gens soient plus attirés par la diversité et les communautés indie, même si les géants de la tech et des données rendent cela de plus en plus difficile. Ce qui crée de l'espace pour des artistes qui veulent élargir les perspectives des auditeurs. Par exemple, nous ne sommes pas forcément d'accord sur un groupe comme Turnstile, mais le mouvement qui les entoure, la façon dont les gens se rassemblent, se trouvent et construisent une communauté qui transcende les langues et les cultures est très émouvante, impressionnante et stimulante. C'est ce que la musique représente, non ? Donc, en général, nous sommes plus optimistes maintenant qu'il y a quelques années.



Quels groupes ou artistes appréciez-vous en ce moment ?

Elias Rønnenfelt Bender et son groupe, Ice Age, Algiers, Cameron Winter, The Psychotic Monks, Fontaines DC et Dry Cleaning, pour n'en citer que quelques-uns.



Quel est votre avis sur la scène musicale norvégienne ?

Elle ressemble un peu au reste du monde. Les gens semblent, en général, plus intéressés par la musique et en quête de quelque chose d'autre que ce qu'on leur "sert". Ce n'est pas toujours positif dans le sens où tout ce qu'ils trouvent n'est pas forcément génial. Mais quand une grande partie du public est en recherche, cela crée plus d'espace pour les musiciens. C'est un cercle prometteur. Et grâce à la symbiose musique-art, nous avons aussi la chance d'avoir des institutions culturelles qui embrassent la musique : Nils Bech, qui mêle musique électronique et art, a joué à guichets fermés à l'opéra, Smerz, qui mélange musique et art, au musée Munch, et des groupes punk comme Honningbarna et Daufødt au Henie Onstad. Et tout cela se diffuse aussi dans les clubs et petites salles.



Quels sont vos projets pour 2026 ?

Nous avons établi qu'il y avait encore de la musique à faire entre nous quatre, donc nous ne pouvons pas revenir avec un autre album en étant aussi surpris que cette fois (rires). Nous avons donc décidé de travailler sur le prochain album comme s'il devait être le dernier. Cela peut sembler mélodramatique, mais la créativité est fragile, donc c'est plus par respect que par prétention. Nous écrivons, écrivons et écrivons : nous avons entre 25 et 30 nouvelles idées. Le plan est de commencer l'enregistrement dès que Tord aura une pause dans son travail car les Wombats sont en tournée permanente.



Avez-vous un message pour nos lecteurs ?

Oui, tout d'abord, nous voulons complimenter W-Fenec. La réflexion et l'intérêt derrière vos questions montrent une passion et une curiosité pour la musique qui sont rares, mais importantes à nos yeux. La musique, pour nous, est la forme d'art ultime. Elle communique et transcende les émotions comme rien d'autre. Nous soupçonnons que les lecteurs du W-Fenec seront touchés par la musique comme nous. Et avec cela vient une responsabilité : soutenir les fanzines, sites, salles, labels et groupes qui partagent cette vision et portent cette flamme. Ne l'oublions pas dans un monde qui semble se diriger vers quelques années assez chaotiques.

Merci à Christian Lovhaug et Accidents Never Happen pour cette interview.