Born in chaos est le deuxième EP du jeune groupe aixois Absurd Heroes (qui tire son nom d'un chapitre du livre "Le mythe de Sisyphe" d'Albert Camus). Cinq titres indie rock tirés du répertoire écorché vif de quatre musiciens porteurs d'un message fort, destiné à la jeunesse déboussolée par les problématiques essentielles d'un monde qui nous échappe à tous. Chantées en anglais, les chansons touchent par leurs douces mélodies et leur troublante simplicité. Douces et simples, mais aucunement dénuées d'intérêt. Le chant envouté (et pas toujours juste, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce disque) de Tristan se mêle avec magnificence aux guitares claires pleines de reverb' de Kaï, tandis que le basse/batterie accompagne l'ensemble, tout en souplesse et béatitude. Je ne sais pas si le champ lexical utilisé dans cette chronique éveillera ta curiosité, mais les amateurs des ambiances planantes des albums de Radiohead y trouveront très certainement leur compte. Et même si tout n'est pas parfait, la rage contenue et les imparables mélodies d'Absurd Heroes font de Born in chaos un chouette disque. Aixtra et Aixquis, tout simplement.

gui de champi