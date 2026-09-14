Aalborg, quintette clermontois auteur il y a plus de 5 ans déjà d'un premier disque (And this is how...) que nous avions eu le plaisir de chroniquer, revient avec Lifecatcher, un album qui est en recherche constance de vertige émotionnel, quitte parfois à en faire un peu trop. Mais au moins, il ose. Dès "The bench", introduction avec synthé qui monte crescendo en pression avec des guitares aériennes et robustes, les Clermontois posent les bases de ce qui nous attend : une musique rock pleine de nuances conjuguant les montées et les retenues. Lifecatcher est un album à l'approche instrumentale extrêmement soignée. C'est probablement là qu'il impressionne le plus, chaque titre semblant avoir trouvé les mélodies adéquates pour venir brinqueballer nos émotions sans trop forcer le trait. À ce titre, le travail des cordes est assez remarquable, il oscille entre aérien, cotonneux, granuleux, avec des aspects sonores mélancoliques, et lorgnant vers un post-rock lancinant.



Mais Aalborg ne reste pas enfermé dans cette seule dynamique contemplative. Le groupe élargit clairement son spectre d'influences et s'autorise des échappées plus doucereuses. L'aspect neurasthénique de "Then and now" ou "The house by the pond", dont l'entame m'a immédiatement fait penser à du Blonde Redhead période Misery is a butterfly, montrent une facette plus fragile, plus mélodique aussi. Le summum vient de "Midnight waves" qui pousse peut-être un peu trop le curseur émotionnel à mon goût, notamment avec cette trompette inattendue. Autre surprise, le final screamo "The toad, the hare and the deer" totalement casse-gueule qui débarque de nulle part et qui présente peu de ressemblances avec le reste du disque. Et puis, il y a "Miracle", probablement le morceau qui résume le mieux ce qu'Aalborg réussit sur ce disque, de la simplicité et une énergie touchante sans artifice. Son refrain fait mouche immédiatement et reste accroché dans la tête plusieurs heures après l'écoute.



Le principal point de friction viendra sans doute du chant. Plus exposée que par le passé, moins noyé dans les textures que sur And this is how..., la voix peut parfois devenir un peu pénible ou maniérée, notamment sur "It's just us", où certaines intonations rappellent ces timbres anglais très new-wave des années 80, sans que le quintette ne s'inscrive réellement dans cette esthétique. Parce qu'au fond, Lifecatcher ressemble surtout à un disque de transition. Celui d'un groupe qui ne veut plus seulement faire du post-rock atmosphérique et du slowcore élégant, mais qui élargi plutôt son terrain de jeu, quitte à désorienter parfois. Et honnêtement, je préfère largement ça à une redite paresseuse.

Ted

Publié dans le Mag #71