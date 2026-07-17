Un dimanche soir, Paris a ce talent rare : être à la fois une ville et un sas de décompression. Le périph' est presque fluide (oui, j'ai vérifié deux fois, comme on vérifie une bonne nouvelle), et il y a ce genre de concert qui te fait sortir de chez toi, même quand la vie te tombe dessus avec la délicatesse d'un ampli jeté dans un escalier...

Spotlights Je suis là pour A.A. Williams. Et je suis là parce que je refuse de rater deux fois la même opportunité. En 2022, j'avais déjà laissé passer alors qu'elle tournait avec Karin Park, moitié de Årabrot. Cette fois-ci, j'ai vu l'info passer et je me suis jeté dessus comme la misère sur le monde... Expression galvaudée ? Peut-être, mais quand tu as un compte à régler avec ton propre calendrier, tu ne fais pas le difficile sur la poésie. La nouvelle, je ne l'ai pas lue "Au hasard", elle m'est arrivée via Lauren Barley, et derrière elle, il y a Rosie, deux attachées de presse que j'ai eu la chance de rencontrer en virtuel, puis en vrai pour Lauren, à Londres, avec Pooly, au concert des Melvins . Ça donne à ce soir un parfum particulier : pas juste "Un concert", mais une petite continuité humaine, comme une ligne qui relie les scènes, les messages, les salles, et nos propres tempêtes.



Autre aimant : Spotlights en première partie. Le groupe est dans le roster de Lauren, c'est annoncé noir sur blanc, et ça tombe parfaitement, car ce trio est le genre de "Support act" qui ne "Chauffe" pas une salle, il la transforme. À ce stade, ce n'est plus un plateau, c'est un tunnel. Et quand la tête est déjà pleine, un tunnel peut être exactement ce qu'il faut. Le Nouveau Casino affiche ses 380 places comme une promesse. Ici, pas de distance de sécurité émotionnelle. A.A. Williams aime les salles où le silence est possible. Cette seconde juste avant les premières notes, ce moment où l'on entend presque la salle respirer, fait partie du concert autant que les chansons. Elle est aux deux tiers pleine et personne n'est à l'étage. Petit détail qui pique un peu (parce que la vie aime les détails), A.A. Williams tourne avec son photographe, Jake Owens. Donc ce soir, je sais déjà que je ne jouerai pas la carte "Collab acceptée" sur Insta (mais lis jusqu'à la fin, il y a peut-être une surprise). Ce n'est pas grave, on ne vient pas toujours pour ramener des trophées. Parfois, on vient juste pour se rappeler pourquoi on fait tout ça. Deuxième détail qui est super chiant, l'équipe du Nouveau casino a lavé les sols au Carambar fondu, dès que tu bouges, tu as l'impression d'entrainer 1m² de sol avec toi et je ne te raconte pas le bruit qui va avec...



J'arrive avec trois minutes de retard à l'horaire convenu pour l'interview. Alors que je viens de me garer, je reçois un « Hi JC, are you near ? We're finished », moi qui pensais arriver pour la fin du soundcheck, je suis à la bourre et j'abhorre cela... Mario m'ouvre la porte, je passe devant la file déjà constituée avec le sentiment d'avoir déjà gagné ma soirée, je n'aurai pas la même soirée que les autres spectateurs. L'interview se passe et, hop, je file au milieu de la scène pour prépare les boitiers.

Avant même qu'un premier riff ne s'impose, Spotlights plante un décor : celui d'une salle noyée dans un bleu dense, presque liquide, où les LEDs découpent l'air comme des néons de film noir. Ce n'est pas une "Mise en jambes", c'est une mise sous pression. Le trio ne chauffe pas le public, il le conditionne et c'est exactement ce qu'on attend d'un support act qui appartient au même écosystème esthétique que la tête d'affiche : pas d'esbroufe, pas de grand sourire à la "On est contents d'être là", mais une façon de dire "On est là, maintenant, et ça va prendre toute la place disponible".



Spotlights Cette impression de mouvement fantôme colle parfaitement à leur musique : chez Spotlights, le son n'est pas un objet bien rangé, c'est une matière. Le grain, la saturation, la trainée des notes... tout semble conçu pour laisser une empreinte, comme une lumière qui persiste sur la rétine quand on ferme les yeux. Mario est à la guitare et au chant (guitare massive, sombre, presque "Industrielle" dans sa présence), il n'est pas là pour aligner des plans virtuoses, mais pour dresser un mur vivant, traversé de courants. Et puis, il y a la basse, Sarah, deuxième moitié du Spotlights initial et moitié de Mario dans la vraie vie. Sarah est une leçon de posture scénique. Elle se trouve au chant, visage concentré, regard mi-clos, tient l'instrument comme on tient une ligne de vie. Sa tenue renvoie un éclat froid sous les projecteurs, un détail qui compte, parce que Spotlights joue aussi avec l'idée d'une élégance sombre, quelque chose de gothique sans folklore, moderne sans pose. Les lumières ne "Montrent" pas, elles sculptent. Derrière les futs, Chris Enriquez est stoïque tout en étant une vraie machine. Il joue sur la batterie de A.a. Williams, mais il était quelques jours auparavant à la recherche d'un Spare qu'il avait cassé en début de tournée, il y aura finalement une bonne âme pour le dépanner.



Musicalement, la logique est une alternance entre lourdeur et suspension, comme si les titres avançaient avec deux moteurs : l'un doom/shoegaze, l'autre ambient, plus spectral. L'intro pose une nappe, un climat, puis les morceaux s'emboîtent avec une efficacité qui n'a rien de pressé, ça s'installe, ça insiste, ça monte. Sur une setlist typique récente, on croise des titres comme "Walls", "The grower", "Hover", "To the end", "Joseph" : des noms simples, presque neutres... et pourtant chargés d'images, parce que la musique fait tout le travail de projection. On n'est pas dans le "Couplet/refrain" qui cherche l'adhésion immédiate, on est plutôt dans une dynamique qui aspire la salle, jusqu'à ce que le public comprenne que le silence entre les notes fait partie du show.

Ce qui frappe surtout, c'est leur sens du volume utile. Pas le volume qui assomme, le volume qui enveloppe. Sur une petite jauge, ça devient très vite immersif. Les fréquences basses se posent dans le thorax, la guitare laisse une pellicule d'électricité sur le haut du spectre, et la voix prise proche du micro, sans surjeu, garde ce côté humain au milieu du déluge. Le résultat a quelque chose de paradoxal : c'est massif, mais pas brouillon ; sombre, mais lisible. Une musique qui te fait te sentir minuscule... tout en te tenant par la main.



Le groupe termine son set avec deux titres issus de leur album sorti en 2023, Alchemy for the dead. Atmosphérique, oui, mais surtout habitée. Elle s'installe comme une brume électrique : d'abord caressante, presque pop dans ses éclaircies, puis soudain plus dense, plus lourde, quand le trio appuie là où ça fait vibrer. Tout est affaire de contrastes, de virages pris sans clignotant. La guitare de Mario trace des lignes lumineuses, parfois tendres, parfois coupantes. La basse de Sarah, elle, parle au ventre, une présence chaude et profonde qui maintient le fil, même quand tout semble vouloir s'éparpiller. Et au centre, Chris découpe le temps au scalpel, une frappe nette, précise, implacable, qui fait monter la tension sans jamais la laisser retomber. En sortant de leur set, tu n'as pas l'impression d'avoir "vu une première partie". Tu as l'impression d'avoir traversé une antichambre. Et c'est précisément ce qu'il fallait avant A.A. Williams : un sas bleu, une montée lente, un voile posé sur la salle pour que, quand la tête d'affiche arrive, le moindre silence soit déjà chargé. Si le groupe revient tourner en Europe l'an prochain, nous serons là. De pied ferme, mais surtout le cœur grand ouvert, prêt à se faire secouer.



aa williams Les lumières tombent, la salle se tait. A.A. Williams prend le temps d'installer sa guitare, calme et sûre, comme si rien d'autre n'existait. Puis les premières notes se posent et Paris, d'un coup, devient une chambre noire. Il y a chez elle une manière très particulière d'habiter l'espace. Sans démonstration, sans bavardage inutile, mais avec cette autorité douce qui te fait comprendre que le concert va se jouer aussi dans les interstices. Ici, le silence n'est pas un vide, c'est une matière. Chaque titre arrive comme une scène, avec ses décors, ses ombres, ses halos. On a beau connaître les morceaux, ils prennent une dimension plus cinématographique encore, parce qu'en petit format tout se resserre : les respirations, les regards, la tension. Je m'évade au fond moins pour des plans larges que pour respirer un peu. Près du merch, je retrouve Sarah et Mario, je les félicite, je les vois chuchoter ensuite et Sarah part vers le merch. Elle tend à Mario un LP de leur Rarities, sorti en fin d'année dernière, qu'elle vient de signer, qui lui le signe à son tour puis me l'offre : « Sans toi, pas de nous, c'est un cadeau ». Je suis gêné et leur achète le Alchemy for the dead, car l'album Tidals mis en lumière ce soir n'arrivant que demain sur le merch de la tournée... je les remercie, ils me remercient et ils te donnent l'impression que tu fais déjà partie de leur famille. « Attends, Chris n'est pas loin, il faut qu'il te le signe aussi» me dit-il, j'explique alors que j'attendrai le dernier titre pour partir et mime les larmes que cette chanson me tirera à coup sûr... et nous voilà pris d'un rire aussi complice que sincère.



Ce soir, impossible d'oublier que le temps a filé : "Just a shadow" (sorti en 2025) a déjà épaissi son clair-obscur, et "Wolves", tout récent, ajoute une morsure supplémentaire au répertoire un single qui sonne comme un chapitre neuf, pas comme une chute de studio. Sur la fin de set, A.A. Williams déroule une suite de tableaux qui te colle au mur avec douceur. "Glimmer" ouvre la séquence comme une lueur froide au fond d'une cathédrale : guitare en clair-obscur, chant qui frôle et qui tranche. "Dirt" prend la relève, plus sombre, plus romantique, avec cette tension élégante qui serre la poitrine sans jamais la lâche. Puis "Pristine" arrive comme une respiration... avant de se transformer en vague, portée par des claviers bluffants qui donnent de la profondeur à chaque silence. "As the moon rests" et "For nothing" magnifient encore l'équilibre du groupe : une précision d'orfèvre, une intensité qui monte sans gestes inutiles. Et puis vient "Melt", merveille parmi les merveilles dans laquelle les guitares atteignent une forme de perfection, l'émotion affleure, et la salle retient son souffle comme si Paris avait décidé, l'espace d'un instant, de ne plus faire de bruit. Et puis vient "Evaporate". Le morceau devient le climax de la soirée, non pas seulement parce qu'il monte, mais parce qu'il tombe exactement au bon endroit. Je ne retiens pas mes larmes. Les paroles "I can't stop the violence in my mind / everyday I try just to survive" font écho à mes derniers mois avec une précision douloureuse. Et d'un coup, la référence s'impose sans effort, je comprends pourquoi Max est sauvée par la musique dans Stranger Things. Ce soir, A.A. Williams est ma Kate Bush : le morceau n'est plus un morceau, c'est une corde tendue au milieu du vide.



Petit rappel à la réalité presque comique dans ce contexte : je vais féliciter A.A. Williams pour son show et lui dis que je sais que Jake aura les meilleures photos, « Ne t'inquiète pas je reposte toutes les photos ». On verra si elle le fera, mais me voilà rassuré, la soirée était déjà réussie et je suis heureux de ne pas l'avoir manquée cette fois-ci.

Merci Lauren et Rosie de Rarely Unable et Garmonbozia.

Un hug amical aux trois Spotlights pour leur accueil.