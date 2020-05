7 Weeks revient avec un nouvel album alors pour changer un peu de nos traditionnelles interviews, cette quatrième rencontre avec les Limougeauds est basée sur des choix cornéliens que Julien (chanteur et bassiste) fait presque sans souci. Rock on !

Sisyphe ou Danaïdes ?

Sisyphe bien sur ! Même si les 2 mythes partent d'un même constat : une punition pour avoir voulu se soustraire aux obligations, la tâche de Sisyphe nous correspond plus. On porte notre projet littéralement et c'est notre source d'inspiration. Et pour rester dans les références mythologiques, porter ce projet, ce rocher, ce n'est pas subir, contrairement à Atlas.



Rolling Stones ou The Stooges ?

The Stooges. Je reconnais l'importance des Stones mais déjà je préfère les Beatles, tant qu'à faire d'emprunter une musique autant la magnifier pour en créer une autre, eux sont restés bloqués dans leur désir d'être plus blues que les bluesmen et en plus ils ne me sont pas très sympathiques. Les Stooges sont des durs, des prolos, qui ont su créer une énergie qui va fédérer l'un des plus grand chambardement de la musique soit le Punk, la révolte, le nihilisme. Puis ensuite ont su, du moins Iggy, devenir des artistes d'une finesse et d'une ouverture incroyable au lieu de se faire adouber chevalier.



Crime ou châtiment ?

Crime et Châtiment ! Notre société, notre inconscient sont complètement basés là-dessus. C'est flippant. On pourrait bien sur parler de Dostoïevski et Camus, des procès staliniens qui ont inspiré "L'étranger", mais il suffit de regarder aujourd'hui et la manière définitive dont toute chose est jugée que ce soit par l'État ou par la vindicte populaire. Tout le monde se place en juge, juré et bourreau. Sans réfléchir, par déformation de l'instinct, par conditionnement. Face à ça, je m'identifie tout à fait à un Meursault qui s'ennuie en attendant la sentence.



La peste ou le choléra ?

La vache, c'est "Apostrophes" tes questions ! "La peste" alors pour Camus, même si aux présidentielles c'était censé représenté Le Pen et le Choléra Macron. Je laisse les expressions de ce type aux groupes qui chantent en français et sont dans la revendication. Ce n'est pas notre créneau, on est plus dans l'introspection.



Avec ou sans Fred Mariolle ?

Ben avec ! Je sais qu'on a souvent changé de guitariste, mais de là à changer avant de partir en tournée, ce serait une première ! (rires) Plus sérieusement, une fois de plus avec ! Car même si Fred est arrivé quand l'album était composé à 90 %, il a quand même apporté sa patte sur pas mal de morceaux et nous a permis d'enregistrer cet album live, ce que l'on voulait faire depuis longtemps. Il a su intégrer le groupe avec des sonorités plus rock qui ont libéré pas mal de fréquences pour au final nous donner un son plus clair et tout aussi puissant.



F2m Planet ou Autoproduction ?

C'est la même chose, nous avons créé F2m Planet dès les débuts pour être producteurs de tous nos disques. Nous avons certaines fois été en licence mais cela est toujours resté de l'autoproduction. Notre dernier deal était tellement foireux que ça a failli nous faire arrêter en 2018. Heureusement dans ces moments-là, quand le rocher est tout en bas, on a toujours les moyens de remonter jusqu'en haut, notre ténacité et notre structuration nous le permettent.



Avec ou sans label ?

Avec le notre, et franchement faudrait vraiment une offre inrefusable pour qu'on revienne sur un label où nous sommes tributaires au mieux du rythme de travail d'autres personnes, au pire de leur incompétence comme ça a été le cas sur A farewell to dawn. Aujourd'hui il vaut mieux miser sur une bonne distribution et un bon attaché de presse qu'un label pour un groupe comme nous.



Gilles Estines ou Lionel Londeix ?

Gilles. Sans froisser Lionel qui avait bien bossé sur A farewell to dawn mais Gilles est un ami et un graphiste avec qui on a tellement travaillé qu'il fait un peu partie du groupe. Et puis bon, le visuel de Sisyphus... il est vraiment mortel non ? On avait l'habitude que Gilles nous propose des trucs supers (Carnivora, Dead of night) mais là... d'ailleurs les commentaires quand on a sorti l'artwork ont été hyper élogieux. Et pour ceux qui ne savent pas c'est un peintre génial, j'ai la chance d'avoir chez moi plusieurs de ses toiles.



Bison Futé ou Bison/Fumée ?

Bison futé ! (rires)



Pascal Mondaz ou Francis Caste ?

Ah dur... on a beaucoup apprécié les deux et les productions sont totalement différentes. On voulait au départ repartir chez Francis mais les emplois du temps ne concordaient pas puis on s'est tourné vers Pascal et en même temps l'album s'affinait et il devenait évident qu'on voulait une approche plus rock, plus live. Pascal attendait ça depuis longtemps pour 7 Weeks, on a adoré le studio et les prises. On était à la campagne dans un studio très cool, c'était reposant par rapport à nos enregistrements précédents qui se passaient sur Paris.



Enregistrement live ou enregistrement par instrument ?

Live, notre musique l'impose et je pense que le futur ira de plus en plus dans ce sens.



Distorsion ou saturation ?

Overdrive et Fuzz ! Ce qui est marrant c'est que quand on nous traitait de groupe de stoner on n'utilisait aucune fuzz, et aujourd'hui où on aspire à sortir de cette étiquette, on en utilise plein ! Les gens classifient trop les choses.



"Magnificent loser" ou "Insomniac" ?

J'adore "Insomniac" mais j'ai un faible pour "Magnificient loser" qui s'inspire d'une époque et de gens dont je suis un peu nostalgique.



Clip de "Solar ride" ou clip de "Sisyphus" ?

Pierrick qui a fait "Solar ride" est un grand malade (rires), il adore les défis techniques, c'était génial de tourner dans cet espèce de cercueil spatial, mais j'attends avec impatience celui de "Sisyphus" qui sera beaucoup plus "cinéma", en accord avec le côté narratif du morceau. Il a été tourné là où on a fait les photos promo, un vieil immeuble Bourgeois Franc-Maçon à Limoges qui est devenu un squat.



CCM John Lennon ou La Fourmi ?

John Lennon puisque la Fourmi malheureusement n'existe plus, mais quel dommage on y a des souvenirs de concerts incroyables. C'était le dernier club concert de Limoges.



Studio ou concert ?

Les deux, je m'y éclate autant. J'aime de la même manière maîtriser en direct le processus de création du son que jouer très fort sur scène et lâcher prise.



CSP ou Limoges FC ?

Aucun, je m'en fous complètement.



Amourettes ou farcidures ?

Couilles de mouton sans hésiter !



Facebook ou 7Weeks.fr ?

Tu sais pourquoi on lit généralement beaucoup Facebook au chiottes ? Parce que c'est le principe des vases communicants.



Merci

Merci de tes questions, ça change, et les 2 dernières m'ont permis d'être assez classe... (rires)

Merci à Julien et les 7 Weeks ainsi qu'à L.O. et Romain.

Photo : Ardonau

Oli