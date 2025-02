Ironiquement, les 4 Squared Circles sont issus du triangle Chalons-Sur-Saône, Louhan et Tournus. Ce quatuor de rock/funk/jazz donne déjà la note avec la jaquette de leur EP 6 titres qui s'intitule Just to make you happy. On y voit des lunettes de soleil sur une boule à facettes elle-même perchée sur des chaussures Derby (d'après mon papa qui était chausseur). La moitié des chansons seront chantées en français et l'autre moitié en anglais.



La galette ouvre avec "Riot of the quiet people" et son riff de gratte au son légèrement saturé qui nous mène à un funk rock bien joyeux. Le titre se suit de "Two floating souls", encore une rythmique funk, mais plus tranquille cette fois. Le chant y est plus en avant. Le titre vire presque au ska, avant que le solo de guitare rock entre en scène. "Faire comme si" sent un poil le disco, plus rapide et le premier titre en français. Un titre joyeux qui parle cependant d'une joie déguisée. "Seventh heaven" ouvre avec un kick régulier qui pourrait presque rappeler "Seven nation army" (un hommage peut-être ?), mais cela s'oublie vite lorsque que la rythmique funk déboule. La basse, mise en avant, brille sur ce titre. L'avant-dernier titre, "J'entends le bruit", ouvre avec un riff qui fait bien hommage au funk des 70's, avec une batterie qui groove bien. Les mélodies du chant nous emporte au fil du titre, et ce morceau est probablement mon préféré. L'EP se termine avec "Le cœur au diapason", un funk bien rythmé en français qui tourne au rock sur le chorus qui m'a fait penser à Marcel et Son Orchestre. Cet allbum de 30 minutes nous emmène dans les divers recoins du funk, du classique des années 70, jusqu'au funk plus moderne des Red Hot Chili Peppers. Ma seule critique sera le chant en anglais qui se retrouve souvent noyé dans la musique et pas toujours compréhensible. Je trouve que les titres en français présentent plus d'impact au niveau du chant.



En conclusion, Just to make you happy remplit sa mission, on passe une bonne demi-heure avec le sourire en compagnie d'une troupe de joyeux lurons qui se font clairement plaisir. Cet EP se montre être une belle vitrine au projet, qui, j'en suis certain, brille encore plus en concert.