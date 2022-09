- Mais tu ne vas pas chroniquer Les Trois Fromages dans W-Fenec, c'est une blague.

- Oui ce disque est une blague, c'est le concept.

- Donc pas de chronique.

- Si comme c'est une blague, je vais faire une chronique décalée en parlant de leur chanson influencée par Kenji Girac au titre évocateur "Latino latina" ou celle par Michael Jackson ("We are the world") qui s'appelle "On est le monde".

- Et pourquoi pas Maitre Gim's ?

- Parce que les mecs ne se prennent pas au sérieux et jouent quand même, ça doit tourner en live

- Tu sais que tu es en période d'essai JC ?

- Bon bah... une brève alors ?

- Ok mais c'est ton premier avertissement, il n'y en aura pas d'autres.

Donc pour faire bref des mecs qui jouent sans se prendre la tête en allant piocher des styles de merde pour en faire des choses décalées. Cela ne laisse personne indifférent en positif ou négatif.

JC Forestier