Si l'on en croit la similarité entre la pochette de leur précédent album Run baby ! Run !, et ce She likes monsters avec son Frankenstein de 1930 en tea time, on peut espérer que les 2 sœurettes sont ressorties du garage dans la continuité de leur précédente galette qui suintait bon le rock garage un peu punk. Eh bien bingo, c'est avec plaisir que l'on retrouve le quatuor parisien qui remet un jeton pour 11 titres qui fusent (qui fuzzent), chacun en moins de 3 minutes. C'est toujours dans l'univers speed et saturé façon Stooges ou MC5, même si ça peut fleurer parfois le rockabilly ("Death") ou autre. Impossible dans tous les cas de ne pas secouer sa tête et taper du pied comme un rocker épileptique sur "Shake shake". Imparable le track "She likes monsters" dont on aime à gueuler le refrain ou intégrer les chœurs. Sympathique le "Frunk bop a lula" qui nous offre une parenthèse punk rock. Jouissif et inventif le "Walker" qui clôt le LP avec le chant ou la guitare parfois esseulés, pour terminer en apothéose sonore ...et entendre arriver "Charbel", titre caché de 30 secondes. Ouf ! Même si c'est un plaisir de faire tourner chez soi ce She likes monsters, c'est une évidence que 2Sisters doit s'apprécier mieux en live. Et ne pas aller les voir en concert serait aussi honteux que de croire qu'Iggy Pop n'est pas immortel. Allez « C'mon & dance », comme ils disent.

Eric

Publié dans le Mag #64