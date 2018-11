C'est cette sensation très agréable qui t'envahit lorsque quelques années plus tard, tu reviens dans un endroit chargé de bons souvenirs et que tous te reviennent en mémoire. Et tu te dis que "Wah putain, c'était bon". Ça fait le même effet avec 2 Sisters et ce gros album qui fait suite à 2 démos et 2 EPs (tout marche par deux avec les 2 Sisters, ... si ce n'est qu'ils sont 4 et viennent du Val de Marne). Et des bons moments que l'on a plaisir à retrouver, c'est ce rock sous perf' de punk et de noise, à la mode Stooges ou MC5. Et grâce à ce groupe parisien, on est en plein dedans. Ça joue vite et bien, ça gueule fort et c'est beau. 2 Sisters joue la partition nickel, Il y a de quoi chauffer une cave de bar jusqu'à faire fondre les murs, et liquéfier un public sous le feu des 14 cocktails Molotov de ce Run baby run !. Et parce que c'est pas du tout un album de crevard 2 Sisters balance 14 tracks en 33 minutes, et pas une seconde de mauvais goût. Entre nihilisme et rage punk, 2 Sisters ravive la mémoire des légendes. Pourvu qu'ils continuent d'entretenir le feu avec toujours autant de talent.

Eric