Même si ça n'a pas été exactement le grand zbeul espéré, 10 Juin aurait pu s'appeler 10 Septembre, que cela aurait été fort à propos. Le gang angoumoisin met en effet en musique sa colère sociale et politique, de manière parfois amère, souvent lucide, mais jamais désabusée. Tant qu'il y a de la rage, il y a de l'espoir, et 10 Juin occupe désormais une place de choix dans cette catégorie avec son premier album. Dignes héritiers de Justin(e), il est difficile pour ne pas dire impossible d'écouter Désordres, sans avoir en tête le punk-rock magique à une touche de balle de nos regrettés Nantais. Que ce soit dans les thématiques abordées, la musique, le phrasé et débit du chant, la basse rondement mise en avant, leur label (Guerilla Asso)... on pourrait crier au plagiat, si on ne sentait pas un réel hommage de 10 Juin à ces grands frères, appuyé par un clin d'œil dans "Tik tok", et complètement assumé dans "Jour de grève", probablement mon titre préféré avec ses "chemises arrachées" et son riff sex pistolien. 30 minutes bien énergiques qui se terminent sur un final épique ("Monstre fou") dans l'esprit de NOFX et son The decline, en convoquant très judicieusement pour cela les cuivres de PO Box, pour une totale réussite.