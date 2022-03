I fuck around Negative no no Bouncing Rick Caddy daddy 1 Brian, the horse-faced goon 1 Brian, the horse-faced goon Boy Mike 1 fuck you Fuck you The great good place Hot fish Hund Good night sweetheart

En début d'année, les Melvins ont voulu faire plaisir à leurs fans. Le trio a profité du lancement de leur dernier disque, Working with God, pour ressortir en vinyle Hostile ambient takeover (2002) et leur tout premier disque Gluey porch treatments (1987). Working with God est le deuxième album, après Tres cabrones (2013), comprenant la formation de 1983 (Dale Crover à la basse et Mike Dillard retournant à la batterie) et le moins que l'on puisse dire c'est que la bande s'éclate au point de commencer le disque par "I fuck around", reprise punk fun du "I get around" des Beach Boys. Une véritable réussite (bravo pour le travail des chœurs qui n'est pas chose aisée) donnant de l'entrain à ce qui va suivre. Et le moins que l'on puisse dire est que la déception n'est vraiment pas de mise, car ce qui suit est du 100% Melvins pur jus, avec son riffing groovy comme on les aime ("Negative no no", "Bouncing Rick", "Boy Mike"...) des ambiances sombres et lourdes ("Caddy daddy", "Hot fish"), aux structures parfois tortueuses et aux sonorités bizarroïdes, notamment cette fin a capella sur "Good night sweetheart" dont on ne sait pas vraiment pas quoi en penser sur le coup. En somme, du gros délire, du Melvins en roue libre qui prouve qu'à l'approche de la soixantaine, ses membres continuent de profiter de la vie tout en gardant leur esprits d'enfants et d'ado intacts ("1 Fuck you"), pour notre plus grand bonheur !

Ted