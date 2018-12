Alors qu'en cette année 2018, une majorité de bipèdes zieutaient vers l'Est de l'Europe en quête d'images sportives footballistiques, intéressons-nous plus précisément à la Croatie. Non pas parce qu'elle était en finale de la coupe du monde, mais parce que Žen est un petit groupe de Zagreb, la capitale. Alors je ne sais pas s'il maîtrise le tir cadré pleine lucarne, mais Žen sait produire un jeu calme et aéré, tout en douceur, sans agressivité. Même s'il place parfois quelques saturations de guitares, ce troisième album sonne globalement zen (justement), une sorte d'indie rock atmosphérique qui s'étire tout au long des 8 titres. Le chant rajoute à cette sensation d'apesanteur, car si les textes sont en croate, la voix est assez haute et flirte plus vers des vocalises. Donc même si on est habitué à écouter du rock anglophone (voire francophone), la langue maternelle du groupe se mêle aux autres sonorités et l'incompréhension des textes (en ce qui me concerne) n'est en aucun cas un frein. En ce début d'été, on se la joue donc Žen, à la fraîche, avec ce post rock tranquille comme un stade sans supporters.

Eric