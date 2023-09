À l'occasion de notre vingt-cinquième anniversaire, on nous a régulièrement demandé notre sentiment sur l'évolution de la scène et ma réponse a tout aussi souvent souligné les progrès de la production, le studio Garage Inc. de Bruno Varéa n'est pas encore connu mondialement mais un groupe comme Worselder peut aller y enregistrer, mixer et masteriser son deuxième album et en sortir avec un son qui n'a pas grand-chose à envier aux plus grosses machines ! Les Ariégeois peuvent mélanger tous les styles de metal qu'ils veulent (avec une préférence certaine pour le thrash), apporter des sons clairs, pousser les distos, varier les chants, ajouter des samples, pas de souci, le rendu est toujours à la hauteur de leurs compositions. Sur le papier, je ne suis pas spécialement porté sur le metal qu'ils proposent mais la qualité de l'ensemble (artwork, son, créativité) fait que je rentre aisément dans leur univers et prends du plaisir à écouter leurs idées qui n'hésitent pas à nous prendre à contre-pied. Même si les Worselder ont déjà une belle expérience (deux EPs, un album en 2017), ce Redshift semble être un carrefour important pour leur carrière, je mise sans réfléchir sur le fait que leur crossover va gagner en nombre d'auditeurs...

Oli