Pour fêter leur dixième année dans le monde du black métal option nom du groupe illisible et extrémisme underground, les Anglais de Winterfylleth offrent un sixième album totalement inattendu. Leur héritage sacré n'est pas la distorsion à outrance, la double pédale qui bastonne et les hurlements growlés mais bel et bien une simple guitare sèche, quelques percussions et un chant doux et mélodieux, le métal vient du rock qui vient du folk et c'est là que les Mancuniens nous emmènent. Certes, ils ont toujours clamé leur attirance pour le "folklore" et l'ont utilisé pour amener d'autres couleurs que le noir dans leur musique mais là, c'est un album entier qu'ils ont composé en acoustique avec des harmonies délicates, des sonorités limpides et des arrangements superbes. Pas sûr que ça touche leurs fans hardcore avides de sensations fortes, pas sûr non plus que ça arrive jusqu'aux oreilles des amateurs de folk classique mais ce The hallowing of heirdom est tout simplement beau et il serait dommage de passer à côté. Parce que si certains ont du mal à accepter que certains groupes de musique extrême ont du talent, là, ça nous saute aux oreilles avec bien plus de puissance que dans n'importe lequel de leurs albums précédents.

Oli