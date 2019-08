Vultures Wheel Tyrant Up the chain Skeletons Where the pieces lie Lacking

Des années que tu attends le prochain album de Tool comme un toxico espère sa dose et toujours rien à te mettre dans l'oreille ? Je te propose Wheel en produit de substitution. Formé d'un Anglais et 3 Finlandais, Wheel opère dans le rock progressif avec une forte inspiration de la bande à MJK : tracks étirés et lancinants, guitares oppressantes, basse lourde, batterie renforcée de percussions, et un chant chargé en émotions, entre plaintes et hurlements. Après 2 EPs en 2017 et 2018, les 7 titres de Moving backwards t'emmènent dans cette belle atmosphère sombre et enivrante, poétique et torturée. Et les 3 tracks qui flirtent chacun les 10 minutes (le superbe 'Wheel'), prennent le temps de t'envoûter. On pourrait crier au plagiat ou à la copie, mais Wheel le fait tellement bien, qu'on en oublie la muse. Tool a créé un style, Wheel en est le digne représentant. CQFD. Quant aux fans intégristes de Tool qui hurleront au blasphème, d'une part, toute œuvre artistique est inspirée et inspirante, d'autre part, Tool n'a qu'à sortir un album tous les 2 ans, comme tout le monde.

Eric