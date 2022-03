Si les gars de Welcome-X ne se sont pas fait chier pour le titre de leur deuxième album (Vol. 2), c'est qu'ils ont mis toutes leurs idées dans les compositions et il y en a à la pelle. Le combo joue avec tous ses registres favoris, du rock au métal en passant (beaucoup) par la prog, et s'il n'y pas franchement de blues (malgré le morceau "Thylacine blues"), on peut même dénicher du jazz ou du post-rock. Même si c'est moins clivant que lors de leurs débuts, le chant lourd me laisse toujours de marbre, je préfère largement quand le ton s'adoucit ou cache sa clarté derrière quelques effets (trop rares, dommage pour moi j'adore la partie cool sur "Ombromanie"). Côté instrus, il y a de la place pour tout le monde, clavier comme guitares peuvent batifoler tranquillement et créer cet univers un peu particulier qu'est celui de Welcome-X. Un monde étrange à la croisée de nombreux chemins comme ceux de Mike Patton (Faith No More, Fantomas, Tomahawk...) et de Steven Wilson (Porcupine Tree, No-Man, Blackfield...), deux superstars prolixes qui aiment créer avec d'autres fortes têtes mais qui n'ont pas besoin de se rencontrer puisque ce qu'ils pourraient faire existe déjà, clairement, ça ressemblerait à du Welcome-X, tu l'as compris, ce deuxième volume est au moins aussi exigeant et aventureux que le premier.

Oli