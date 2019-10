Super combo ? Side-project ? Pas évident de savoir si Welcome-X est à considérer comme une récréation pour des musiciens embarqués dans d'autres projets ou alors un groupe qu'ils ont monté pour explorer d'autres dimensions que celles entrevues dans leur band d'origine. C'est peut-être un peu des deux. De toute façon Welcome-X est difficilement saisissable, Philippe Bussonnet (Magma entre autres) et Sam Kûn (Nekkral, Flesh & Dust...) ont composé un album de musique progressive, évidemment, mais ensuite, tu peux autant dire que c'est rock, métal ou alternatif, ce sera toujours juste. Entourés de musiciens expérimentés, ils ont expérimenté et enregistré dans les conditions du live ces titres qui s'étirent et laissent de la place à leur imagination et à leurs aspirations. Ce n'est pas toujours pertinent (j'aurais bien éclairci quelques chants gutturaux qui passent moins bien) mais l'ensemble a un certain pouvoir d'attraction, on rentre assez aisément dans leur trip et pour peu qu'on ait les oreilles larges, on y reste même si on n'adhère pas à tous les choix, pris dans le truc et curieux de savoir quelle trouvaille va nous tomber dessus dans les minutes qui suivent... Et on fait bien car à la fin, "I am life" nous récompense.

Oli