La fusion rap/métal a connu son heure de gloire et si intégrer des éléments hip hop dans la musique s'est vulgarisé, les "jeunes" groupes a encore jouer à fond cette carte apparaissent presque comme des anachronismes tant la mode est passée. Waking The Sleeping Bear vient donc gonfler les rangs d'une armée très impressionnante par le passé, rejoignant Smash Hit Combo (leader incontesté) et d'autres soldats comme leurs amis d'Ask (Joffrey se met d'ailleurs "La tête à l'envers" avec eux). L'ensemble est assez fourni (14 titres) avec des riffs efficaces et des lignes de texte percutantes (que ce soit par les thèmes davantage "No future" que "Porno" ou par le tempo), le visuel est lui aussi très travaillé, on sent que le groupe fait tout avec sérieux et que derrière une apparente décontraction, rien n'est laissé au hasard. Si les textes sonnent (ils sont vraiment très bien écrits), Waking The Sleeping Bear se signale aussi avec des parties instrumentales qui savent sortir des sentiers battus comme ces sonorités orientales sur "Caryocinèse" (un mot synonyme de mitose donc de division cellulaire), titre qui fait de la place à des mélodies plus prononcées et se différencie donc des parpaings un peu plus "droit dans ta face" que peuvent être "Interférences", "Delenda" ou "Pogo culture".

Oli