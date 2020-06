Les artworks et les logos peuvent changer, la musique de Voice Of Ruin garde la même ligne de conduite : leur savant mélange de thrash (et un peu de death voire de heavy) et de hardcore. Ce nouvel opus ne montre pas une évolution radicale si ce n'est la volonté d'épurer quelque peu l'ensemble. Le travail sur le son (comme sur l'image) est plus fin, comme si les Suisses, tout en voulant rester massif et compact, voulaient apporter une forme de légèreté et de délicatesse à leurs riffs. Derrière le mur du son, on trouve en effet de belles mélodies et un certain soin apporté aux détails, ils peuvent pour cela certainement remercier Fredrik Nordström, producteur à l'aise dans ce mélange subtil entre puissance et finesse (Architects, Arch Enemy, In Flames, Opeth...). Les guitares comme la rythmique se signalent donc tout au long de l'album par de belles variations que ce soit dans les tonalités, l'agressivité ou les ambiances créées, il est même parfois difficile de suivre le chemin tracé par un titre comme "One way overdose", ce qui ne le rend pas désagréable pour autant ! Je le préfère même à quelques autres où le chant typique de Randy prend un peu le dessus (oui, je suis toujours bloqué sur les lignes growlées sans aucune prise de risque, j'aurais aimé plus de trucs dans le genre de "Thanatophobia"). Voice Of Ruin a donc repris les choses où Purge and purify les avait laissées en soignant encore plus son boulot, les amateurs ne leur en voudront pas...

Oli