De la violence made in Pologne. Vitur nous propose un album de neuf titres de brutal death technique, en réalité, six avec trois intros/intermèdes du meilleur goût. On y retrouve des relents de Archspire ou d'Aborted. C'est technique, rapide, et même si la jeunesse est bien présente sur cet album, la production est soignée et l'univers, bien travaillé. Les intros apportent une cohérence à l'ensemble. Dés le départ, les Polonais de Vitur nous percutent violemment en pleine face avec une rythmique ultra rapide, mais parfaitement maîtrisée. Le scream se marie harmonieusement avec le tempo assourdissant de la basse. Cela te prend aux tripes et te tabasse avec frénésie, presque qu'avec un sadisme malsain. C'est très réussi. On apprécie particulièrement le break et la fin tout en douceur de "Malignant". On retrouvera cette construction faite de break tout au long de l'album, et cela bonifie l'ensemble. Puis, "Martyr" enchaîne. Rien que le titre de cette plage est tout un programme. On ne peut pas dire que l'on n'était pas prévenu ! Souffrance et rythmiques syncopées s'enchaînent pour notre plus grand bonheur. On est ainsi emmené tout au long de l'album (plutôt malmené d'ailleurs tellement c'est violent) par Vitur. Une batterie et une basse martiales, des breaks apportant des moment plus atmosphériques, voire mélodiques, un scream très bien placé et parfaitement audible. C'est réellement un très bel album que nous propose Vitur.

Nolive

Publié dans le Mag #64