On commence cette aventure par le cri strident d'une douleur. C'est lancinant, malaisant presque. Puis la musique s'impose, martelant brutalement le silence comme pour appuyer le cri de souffrance. On est dans un black metal, brut, torturé, glacial. D'ailleurs, Vígljós revendique des influences avec les grands noms du black norvégien comme Darthrone ou Burzum. C'est armé de guitares, d'une batterie et d'un mellotron que le chant torturé de L. explore la folie psychédélique du claviceps purpurea et des drogues. On navigue ainsi au rythme d'un trip stupéfiant brutal, explorant les apports aussi bien positifs que négatifs qu'ont eu les drogues sur le genre humain. Il faut accepter d'être tordu, malmené et mis sous une pression auditive constante pour profiter pleinement du voyage ainsi proposé. L'ensemble traduit parfaitement en sonorités les effets parfois dévastateurs de l'ergot de seigle. On est pris dans un tourbillon hallucinatoire auditif, parfois pénible, mais toujours juste et précis. Cela fait mouche dans les intentions musicales que s'est donné Vígljós.

Nolive85

Publié dans le Mag #67