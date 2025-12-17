Étant donné leur omniprésence dans ce mag (Plane R Fest, Festival 666 et Motocultor ), nous nous devions de rencontrer Vestige, jeune groupe de black atmosphérique / shoegaze français, créé en 2023. Un très beau premier album intitulé Janis vous permettra de découvrir leur univers. Théodore (chanteur), Pierre-André (bassiste) et Thomas (guitariste) répondent à nos questions.

Vestige J'aime beaucoup votre musique très atmosphérique, assez torturée, mélancolique, qui oscille entre la colère, la rage, le désespoir. On passe par tout un ensemble d'émotions très fortes, mais on en retient également un message d'espoir. C'est venu comment tout ça ? C'est naturel le désespoir chez vous ?

Théodore : Presque. (rires) Je vis la musique comme étant très cathartique, que ce soit dans mes choix d'écoute, ou du coup dans la manière dont je compose. Et là, c'était un moment qui était particulièrement intense pour moi, personnellement, et du coup, j'avais envie de coucher ça de manière plutôt propre, en fait.



Ça a été ton exutoire et ta thérapie, quelque part.

Théodore : C'est complètement ça. J'en ai zappé des séances de psy juste parce que je devais finir une compo. Tout ça pour dire qu'en effet, oui, ça a été un exutoire. Je pense que ça va être un peu différent, maintenant. C'est en effet quelque chose qui est assez mélancolique, mais j'ai pas l'impression que ce soit complètement fataliste. Il y a aussi des moments aussi de poésie, puis des moments d'espoir. Ce dont parle l'album, c'est prendre conscience d'abord des choses avant de les régler. Au final, prendre conscience, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors oui, des fois, ça peut faire mal. Mais c'est tout d'abord pour se rendre compte des choses. Et se rendre compte des choses qui peuvent être néfastes, comme des choses sur lesquelles on peut s'appuyer.



Donc c'est toi qui as composé majoritairement cet album, si je comprends bien. Votre groupe est relativement récent, fin 2022, début 2023, c'est ça ? J'ai trouvé votre album incroyablement abouti pour un groupe aussi jeune. Vous vous connaissez depuis longtemps ?

Thédore : Pas du tout. Fin 2022 est vraiment le moment où on s'est rencontré. En vérité, le groupe existe depuis 2024. On a vraiment commencé en mai 2024, et l'album est sorti en septembre. On s'est rencontrés sur une tournée où on faisait tous une session live. On ne participait pas à la création, on était purement interprètes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Quentin, qui était à la batterie sur cette session, et Pierre-André le bassiste, qui était aussi là pour ça. Thomas, lui, accompagnait un groupe en tant que tourneur pour un autre groupe sur cette tournée, qui était ni plus ni moins qu'Alcest. Donc on a pu rencontrer Thomas à ce moment-là, avec qui on s'est très bien entendus. Et je crois que deux ou trois mois plus tard, j'ai envoyé les sons à Thomas et Quentin, en leur disant : « Si ça vous semble cool, on en fait quelque chose. » Et puis voilà, on a commencé à répéter, à faire tout le reste. D'abord, avant les répètes, il y a eu les enregistrements. L'album a été composé avant même qu'on se rencontre pour jouer ensemble. C'est ça le truc qui est un peu rigolo. On a fait les trucs un peu chacun dans son coin. Il y a eu la rencontre fin 2022, la signature chez Season Of Mist en août 2023, et l'annonce en décembre 2023. Tout s'est enchaîné incroyablement et l'album est sorti en septembre 2024. Ça parait à la fois long et rapide. Parce qu'en fait, on a eu le temps de mettre en place la promotion avec le label, le temps d'annoncer l'existence du groupe, le premier clip en mai 2024, etc... Le groupe est entré dans le game de la musique française il y a un an.



Vous avez fait une entrée fracassante. Parce que là, vous avez fait quand même pas mal de dates. Je vous ai vu au Quai M, au Hellfest, au Festival 666, maintenant au Motocultor... C'était quoi l'expérience Hellfest pour vous ?

Thomas : C'était trop bien ! C'est ça, c'est le mot. C'était très intense, mais c'était pas forcément notre meilleur show, et le meilleur son et lumières qu'on ait eu. Je sais qu'en sortie de scène, on était tous un peu bouleversés, dans le bon sens du terme.

Théodore : Mais bouleversés par ce qu'on venait de faire. Je sais que j'ai ressenti ça pour la première date du groupe. Et là, on a franchi une marche, un palier. On a appris qu'on faisait le Hellfest neuf mois avant de le faire, avec cette grosse échéance psychologique. Parce qu'en soi, le Hellfest, il n'est pas plus important que le Motocultor.

Non, mais c'est emblématique.

Théodore : C'est ça, exactement. C'est un peu la première date des festivals d'été. On s'est dit que c'était le moment de pouvoir montrer un peu au public ce que Vestige vaut en termes de musique et de prestation. En tout cas, c'était la date où on a eu le plus de monde devant nous, donc au-delà juste de la symbolique, on s'est dit que si on a bien des gens à convaincre, c'était bel et bien à ce moment-là.



Je vous ai vu aussi au 666 la semaine dernière et maintenant au Motoc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux festivals ? Vos prestations, l'accueil du public ?

Théodore : Le 666, pour moi, c'était le meilleur concert qu'on ait jamais fait. Le fait de jouer de nuit, de pouvoir avoir nos lumières, ce spot qui était incroyable. Jouer à 21h30, juste avant Leprous. En plus de ça, esthétiquement, ça fonctionnait avec eux. Les gens qui aiment Leprous peuvent se retrouver dans ce qu'on fait. Et le fait de jouer de nuit a apporté vraiment une autre dimension qu'on n'avait pas encore eue jusque-là.



Vestige C'est un peu le problème de votre type de musique quand vous jouez en festival et que vous jouez en journée ?

Thomas : Quand je vois en live des groupes qui jouent notre style, je prends ma grosse claque. J'ai l'impression d'être dans un cocon, dans une salle, plutôt que dans un festival en plein jour. C'est évident que jouer en pleine journée demande une autre énergie qu'il faut amener dans ces cas-là.

Théodore : C'est différent, j'aime bien les deux exercices. Ce sont deux attitudes différentes. Moi, je bouge beaucoup plus quand c'est de jour, du coup, il faut aller chercher les gens différemment. Alors que là, il y a des silhouettes tout en contre-jour, des lumières qui remplissent et qui sont très agressives, on va dire. Quand on est de jour, tu te sens plus à poil. C'est pas le même public en plus. En festival, ça bouge, ça parle, les gens ne sont pas là pour te voir toi, ils sont là pour voir plein de groupes. T'es dans le lot. Les expériences qu'on a eues de jour, sur les derniers festivals, en fait, ça s'est très bien passé.



Pour votre set à 15h, vous avez eu beaucoup de monde...

Théodore : C'est super rassurant de se dire que cette musique arrive quand même à toucher des gens dans ces moments-là de la journée qui sont peut-être pas forcément les meilleurs.



C'est peut-être trop tôt pour la composition du nouvel album, mais je suppose que là, au niveau composition, vous allez faire les choses différemment la prochaine fois peut-être ? Ça va peut-être être un petit peu plus participatif ?

Théodore : Le nouvel album est bien avancé déjà. On était encore en train de travailler dessus ce matin. Ma vie a complètement changé, mais je n'ai pas arrêté de composer pour autant. Là, on a pris plus le temps, voir ce qui pourrait vraiment fonctionner pour nous aussi dans le cadre d'un album. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu impliquer un peu tout le monde en faisant plus d'aller-retour. Alors que pour Janis, j'ai montré aux autres le son et la compo à suivre. Là, il y a 80-90% du morceau que je donne pour ensuite retoucher des choses pour vraiment le polir ensemble. Ça me tenait à cœur aussi de faire ça parce que j'ai des bons musiciens autour de moi qui peuvent avoir des idées que je n'aurais pas forcément pour polir tout ça. Donc on a fait comme ça et j'ai l'impression qu'on va arriver sur un truc où on est tous contents. C'est important pour moi qu'on ait aussi cette évolution en tant que groupe là-dedans.

Thomas : Franchement, le premier album tu nous l'as fourni clé en main !



Qu'évoque le nom Vestige ?

Théodore : Le nom Vestige a plusieurs sens. C'est mon nom d'artiste depuis très très longtemps, quand je sortais déjà des trucs qui n'étaient même pas forcément du metal. C'est le tout premier nom que j'ai eu avec mon meilleur ami. C'est aussi un nom qui, au fur et à mesure des années, a pris son sens pour moi dans ce cadre de musique-là. C'est un groupe qui parle de choses qui sont assez personnelles, mais qui peuvent être interprétées d'une manière différente par beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent me dire que la dernière chanson qu'on a sortie leur fait penser à une histoire d'amour. Moi, pas du tout, c'était une catastrophe de vie avec ma mère, mais je peux comprendre. Je laisse souvent un double sens qu'on puisse interpréter à sa manière. On a tendance - que ce soit dans la vie en général, ou même dans beaucoup d'écrits comme des poèmes ou des essais - à oublier le passé et à aller de l'avant. Pour moi, il ne faut pas oublier le passé. Si on oublie le passé, on oublie les erreurs qu'on a faites, les bases sur lesquelles on peut avancer. Vestige, c'est ça, il reste toujours en nous quelque chose qu'on a accepté, avec lequel on a grandi, l'expérience apprise des erreurs ou même des bonnes choses. Il ne faut pas oublier ces vestiges du passé.



C'est beau. Ça a un côté assez nostalgique, de toute façon, le Vestige. Et le nom de l'album, Janis ?

Théodore : Janis ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais envie de faire une référence à un album que j'adore, qui est Grace de Jeff Buckley. Rien à voir avec le metal. Il avait donné un nom de femme à son album, que je trouvais magnifique. Et pour moi, ça fait aussi directement référence à Janis Joplin qui s'est suicidée suite à une dépression et qui n'a pas eu la chance de pouvoir aller au bout de sa guérison. Et c'est pour ça que le dernier morceau s'appelle "Avant la fin". Il se passe quelque chose avant que... Dans la chronologie de l'album, il se passe quelque chose, justement, avant la fin. Et du coup, voilà, ça a plusieurs double sens. Que ce soit personnellement pour moi, au niveau psychologique, mais aussi au niveau de ma construction musicale, tout simplement. Et puis aussi parce que j'aimais bien personnifier l'album avec un prénom.



Est-ce que vous avez encore des rêves ? Vous avez envie de faire quoi ?

Théodore : Tout casser. Je ne mets aucune limite à l'ambition qu'on peut avoir. Pour moi, le plus haut on vise, le moins on tombera. J'ai pas envie de mettre de limite et de me dire : « Ah, ce serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça ». Qu'on pousse le truc le plus loin possible avec nos tripes. En plus, on a de la chance d'être très amis. Si, par exemple, j'ai dit oui à Thomas pour qu'il fasse de la guitare au bout de deux mois, c'est parce que je sentais qu'en fait, chez ce mec-là, il y avait un truc. Quentin, P.A. et moi, on a vécu des trucs très forts en tournée. Et je me suis dit : « Ok, je peux partir avec ces gars-là ». En fait, c'est un entourage très solide, c'est toujours un plaisir d'être ensemble, en dehors des concerts, pour se retrouver et de passer des bons moments. Donc, le rêve c'est de pousser ça le plus loin possible, que ce soit au sein même de notre amitié ou du projet.



Donc, pas de limites, en fait. Et votre actu, vous avez encore des dates à venir ?

Théodore : Oui, on a fait Nantes et Toulouse. On a une première partie de Tesseract et de Ashen. Et en octobre, on rejoue avec Klone. On fait Grenoble et le Trabendo (Paris) avec eux. Et on joue dans une église, sur un festival à Montpellier, qui s'appelle Ex Tenebris Lux. On va voir ce que ça va donner, mais oui, ça va être différent. En tout cas, ça va être une expérience de fou, j'ai hyper hâte. Et puis, faire résonner cette musique-là dans une église est un rêve absolu, je suis trop content. Tu vois, des rêves, j'en parlais tout à l'heure, on en a plein.

Thomas : En tout cas, pour ma part, ce que je souhaite vraiment au groupe, c'est de continuer à avoir des opportunités aussi belles que celles qu'on a là. D'aller faire un peu plus d'étranger, parce qu'on en a fait un petit peu, mais on a la dalle d'aller en faire plus. On tournait en tour-support avec un groupe un peu plus costaud pour aller faire des clubs et aller se faire découvrir sur des fanbases déjà bien existantes. C'est un peu tout ça. Et puis, continuer à avoir cette relation saine qu'on a entre nous tous et qui fait que le groupe avance sainement, avec les bons objectifs, les bonnes énergies. Et c'est le plus important pour nous.