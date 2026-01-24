Versatile est un groupe suisse d'horreur black metal à tendance indus fondé en 2019. Nous les avons rencontrés suite à leur prestation au Motocultor où ils ont fait forte impression. Hatred Salander (chanteur), Famine (guitariste), Ciris (guitariste) et Morphée (batteur) ont accepté de répondre à nos questions.

Versatile J'adore le feat que vous avez fait avec Shaârghot. D'ailleurs, je les ai rencontrés le week-end dernier, on a fait une petite interview et on a parlé de vous. Du coup, ça fait partie de mes questions. Vous vous appelez Versatile, mais vous avez aussi cet univers qui s'appelle l'Envers. Pourquoi ne pas avoir directement appelé le groupe l'Envers plutôt que Versatile ?

Hatred Salander : Alors, l'Envers c'est venu après. C'est une référence à un autre groupe, Wormfood, qui avait sorti un album qui s'appelait L'envers. Nous, on avait déjà le nom Versatile, mais pas encore de nom pour notre univers. Comme j'étais méga fan de Wormfood - qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture des paroles et dans l'ambiance très lugubre - j'ai demandé au chanteur si ça lui allait qu'on appelle notre univers comme leur album. Et ça collait parfaitement, parce que l'Envers, c'est le reflet des pires travers de l'humanité.



Expliquez-moi un peu cet univers de l'Envers.

Hatred Salander : Il est encore en cours d'élaboration, mais en gros, c'est un univers sans lumière. Ça peut être souterrain, ou avec un ciel obscurci. Tout ce qui est négatif dans l'humanité s'y retrouve, amplifié par une substance qu'on appelle l'atrabine : un liquide noir et visqueux. Quand tu es en contact avec, ça fait ressortir le pire de toi et ça peut te transformer, petit à petit, en monstre. Certains deviennent juste un peu altérés, d'autres complètement modifiés. Ça réagit différemment selon les gens : il y en a qui gardent une apparence humaine, mais développent des pouvoirs... sauf que plus ils deviennent puissants, plus ils deviennent fous. D'autres vont juste être difformes, étranges, instables. L'univers est vaste, avec différents quartiers, différentes thématiques. C'est un peu notre version dark fantasy, post-apo, avec une touche de magie. Shaârghot, eux, c'est plus futuriste et cyberpunk. Mais, ça a permis une belle rencontre entre nos deux mondes.



Comment est venue cette rencontre ?

Hatred Salander : Moi, j'étais déjà fan de Shaârghot avant même de monter Versatile. J'ai discuté avec Étienne, qui était super accessible. Quand il a découvert notre projet, il a tout de suite accroché à l'aspect visuel, même si musicalement c'était pas forcément son univers. Et au fil des discussions, ça s'est fait naturellement. On leur a proposé un feat, ils étaient chauds !



J'aime beaucoup votre mélange de black et d'indus, ça déboîte. Comment vous en êtes arrivés à ce style-là ?

Hatred Salander : Au départ, l'idée de mélanger avec de l'électro vient d'un groupe qui s'appelle Cyclic Law Mine (black/indus/électro). Moi, j'étais déjà dans le black metal, et je me suis dit : « Pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux mondes et fusionner ça ? »



Versatile Donc le projet est parti de toi ?

Hatred Salander : Oui, à la base l'idée venait de moi. Mais ensuite, c'est devenu concret ensemble. On se connaissait déjà dans le milieu metal.

Ciris : On se connaissait déjà et puis j'avais fait une formation costumée, avec une grosse présence scénique. Ça m'avait marqué, et comme je n'avais plus de groupe à ce moment-là, je cherchais à en créer un. Finalement, tout s'est bien goupillé.



Et vous, comment vous vous êtes rencontrés ?

Famine : Alors ça, c'est drôle. On ne se connaissait pas du tout, on s'est croisés par hasard à une soirée indus. On a fini par discuter musique jusqu'à 7h du matin, et on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes ambitions et frustrations. On voulait un projet qui assume autant le visuel que le musical. C'est ce qui nous a rapprochés. On a commencé à trois, puis d'autres membres nous ont rejoints, dont l'ancien batteur d'un de mes anciens projets (en désignant Morphée).

Morphée : J'étais déjà branché masques, costumes, univers visuel... donc on s'est vraiment retrouvés autour de ça.



Sur scène, c'est très théâtral, avec même un peu de pyrotechnie. Je crois que tu as un diplôme d'artificier ?

Ciris : Oui, c'est vrai. Un ami à moi vient gérer les machines. On aimerait bien en intégrer de plus en plus, même si en salle c'est compliqué à cause des règles de sécurité. Du coup, on a aussi des alternatives : machines à fumée, étincelles... Et côté déco, ça évolue aussi. Pour l'instant, ce sont surtout des bâches avec nos visuels, mais l'idée c'est de tendre vers un vrai décor de théâtre.



Et vos prochaines dates ?

Ciris : Alors, le 19 septembre, on sera au Muscadeath, puis le 27 septembre au CrabCore Fest à Genève, ensuite fin octobre-début novembre on participe au Metal Cruise, un festival sur bateau. Le 6 décembre on sera à Nyon pour le Nyon's Zone Fire. Et on reprend l'an prochain, le 7 février, au festival Douceur Noire près de Paris.



Vous avez mis pas mal de temps à sortir votre premier album, six ans je crois...

Hatred Salander : Oui, on a d'abord sorti un EP, puis l'album. Entre les deux, ça nous a pris environ cinq ans. On n'est pas rapides (rires), mais on aime laisser mûrir les morceaux, les retravailler, les faire évoluer.



Versatile Le résultat est super abouti. Quels sont vos prochains projets ?

Hatred Salander : Déjà, un deuxième album, en essayant de mettre moins de temps que pour le premier ! Et puis creuser davantage l'univers. J'aimerais même en faire un jeu de rôle, avec une partie lore et une partie création de personnage.



Justement, les personnages, comment les avez-vous choisis ?

Hatred Salander : Moi, j'élabore l'univers, mais les personnages on les imagine ensemble, souvent en cherchant les costumes. On s'inspire des morceaux, des éléments de l'Envers, et ça évolue au fur et à mesure.



Et pour la composition musicale ?

Hatred Salander : Principalement nous deux, Famine à la guitare, et moi. Ensuite, on fait évoluer ça avec les autres. Sur le dernier album, on a aussi travaillé avec mon meilleur ami Arthur Merah, qui a composé l'intro et va nous aider sur le prochain. Il apporte un côté plus symphonique que je n'ai pas, donc ça promet d'être encore plus grandiose.



Votre concert au Motocultor, vous en avez pensé quoi ?

Ciris : Franchement, c'était chaud ! (rires) Avec le feu, bouger était difficile. Mais le public a été génial, très réceptif, et nombreux pour un jeudi après-midi. On est plus un groupe d'ambiance qu'un groupe "à riffs directs", mais les gens ont bougé quand même. On a vraiment ressenti leur énergie.



Une dernière pensée pour votre fanbase ?

Hatred Salander : Oui, un énorme merci à ceux qui étaient au premier rang, en plein soleil et avec la chaleur des machines. C'était intense.

