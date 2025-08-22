Il aura fallu six ans de travail pour que les Suisses de Versatile nous offrent leur premier LP. Six ans, cela peut paraitre long, mais quand on écoute le résultat, cela valait le coup d'attendre aussi longtemps. Un résultat aussi surprenant que déstabilisant. Versatile casse avec fracas les codes du genre en faisant fi de toutes les normes imposées au black metal par les adeptes du genre de la première heure. C'est créatif, très équilibré et donc... déstabilisant. On nous propose un black metal indus d'une grande maitrise qui est renforcé par un univers visuel travaillé avec soin collant parfaitement à leur musique. On est dans la haute couture pour la maitrise et la cohérence globale de l'ensemble. Morphée (batterie), Cinis (guitare), Famine (guitare) et Hatred Salander (chant) lâchent leurs cerbères et nous plongent dans un futur digne des meilleurs auteurs d'anticipation. C'est un steampunk baroque, appuyé par un black metal torturé et rageux qui sont au menu.



Versatile apparaît donc comme l'enfant illégitime de Shaarghot (que l'on retrouve en featuring) et Regarde Les Hommes Tomber. On a de nombreux breaks, autant de cassures d'un monde post-apocalyptique qui s'est affranchi de toutes règles. On est au sommet de la montagne crossover, en contemplation devant un monde dévasté. La voix sombre et lugubre noyée d'effets, enveloppée par des guitares qui se plaignent, qui hurlent, qui déchiquettent l'espace, et une batterie qui pulse comme le cœur d'un monde à bout de souffle, nous donne un sentiment d'oppression permanente mettant nos sens en alerte.

Nolive

Publié dans le Mag #65