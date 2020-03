Pour cette intervi-ou, c'est Florian, le bassiste de Verdun qui monte au front, depuis la tranchée, pas le temps de développer, il faut être efficace et tant pis si certaines décisions sont remises à plus tard. Branle-bas de combat !

Histoire ou Géographie ?

Histoire.



Francie occidentale ou Francie médiane ?

Oulah ! Une question d'histoire et de géographie ! La moitié du groupe est originaire du côté occidental et l'autre du côté médiane...



La Meuse ou le Lez ?

Le Lez.



Nivelle ou Joffre ?

Aucun des deux.



Ossuaire ou Mémorial ?

La visite de l'ossuaire de Douaumont nous a sacrément marqués !



Poilus ou barbus ?

Barbus.



Astral Doors ou Black Sabbath ?

Black fucking Sabbath !!!



Mathieu ou Cyrille ?

Difficile de choisir entre un bon gardien et un bon avant-centre...



Throatruiner Records ou Deadlight ?

Throatruiner pour le vinyl, Deadlight pour le CD, sans oublier Breathe Plastic pour la cassette !



Pré-commande ou crowdfunding ?

Pré-commande.



Français chanté ou russe écrit ?

Français chanté.



Sludge ou Doom ?

Sludge.



Post Hard Core ou Métal ?

Meutol.



The Black Sheep ou Victoire 2 ?

The Black Sheep c'est la maison !



Hellfest ou Roadburn ?

Les deux.



Des cendres ou décembre ?

Des cendres parce qu'on aime les jeux de mots foireux.



Lofofora ou Mudweiser ?

Lofoweiser.



Beyond the Black Rainbow ou Mandy ?

Pas vu Mandy mais la présence de Nicolas Cage lui donne une petite longueur d'avance.



Facebook ou Bandcamp ?

Bandcamp !



Split EP avec des compos ou avec des covers ?

Les deux !

Merci L.O et merci Florian et les Verdun.

Oli