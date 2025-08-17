Voici le premier album d'Usquam. Le groupe a pour membres Alain Nicolle alias Alwan (Concept & basse), Jessy Vignolle alias Jessy Christ (chant), Jonathan Diedrich alias Draugr (guitare rythmique), Étienne Gonin alias Eithenn (guitare lead). Il puise ses racines sonores dans le black metal tout en s'en affranchissant. C'est déroutant au premier abord et on pourrait être tenté de passer rapidement à autre chose. Mais que nenni, les écoutes successives se subliment et la base black metal reste solidement ancrée comme une ligne directrice qui donne du corps à la production.



Mais, soyons honnêtes, les amateurs du "true black" n'y trouveront pas leur compte. Ceux qui apprécient les univers riches, sans frontières musicales seront, par contre, enchantés par cet LP. Usquam mélange tout autant les influences musicales que linguistiques (anglais, français, latin), ce qui leur confère un univers unique à l'instar d'un Behemoth qui est, sans aucun doute, une source influente de leur musique. On alterne sans sourciller par des passages plus symphoniques à des moments lourds typiques du doom. Les riffs très black évoluent pour instiller de la douceur et de la mélodie. On parle ici d'émotions, d'introspection, tout cela sous le prisme des croyances originales, primaires. On ne peut que souligner l'apport essentiel de Jessy au chant qui maîtrise tout autant un chant scream torturé et sombre, qu'un chant claire lumineux et envoûtant. Toutefois, l'artwork de l'album n'est pas folichon. On a même du mal à le mettre en parallèle avec la musique des Parisiens. Mais ne vous arrêtez pas à cela et plongez sans sourciller dans leur univers qui mérite une écoute attentive, un univers violent tempéré d'un douceur mélancolique.

Nolive

Publié dans le Mag #64