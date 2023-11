Le planning lors de la release party fin mars étant plus que chargé, c'est quelques jours plus tard dans le courant du mois d'avril que je retrouve Seb (chant) et Charles (guitare) pour discuter du nouvel album, du live, des plates-formes, du changement de line-up et bien d'autres sujets.

unswabbed Vous venez de sortir un nouvel album qui est aussi sorti sous la forme de 3 EPs ? Est-ce que c'était une bonne idée ?

Charles : On n'en a pas encore parlé ensemble, mais c'est plutôt cool comme idée. A la base, l'idée, c'était que les gens se concentrent mieux sur 3-4 morceaux alors qu'avec un skeud de 12-13 titres, les gens peuvent en zapper certains, c'est dommage vu le travail que ça représente.

Seb : L'idée, c'était aussi de pouvoir exister avec le COVID, on ne pouvait pas tourner et il nous fallait de l'actu, en sortant 4 titres avec un clip travaillé, ça nous permettait de nous montrer dans un moment où on ne pouvait pas faire grand-chose. Est-ce qu'on l'aurait fait sans le COVID ? Probablement, on en a pas mal parlé avec Charles, on voulait faire un truc comme ça se fait dans l'électro, ils ne se font pas chier, ils font des EPs, des albums, ça dépend des fois. Après, sur la sortie, on voit qu'on a beaucoup plus de retour sur un album entier, on a plus de chroniques, plus de couverture médiatique. Peut-être qu'on le refera... ou pas, question en suspens. On ne sera pas obligé de le refaire dans tous les cas.



Vous êtes libres sur l'aspect technique, vous avez votre propre tempo pour composer et enregistrer, car vous faites tout vous-mêmes...

S : Oui, on n'a pas de maison de disque, on n'a pas de pression. Sortir celui-là nous a mis un tel boost ! Entre la date pour la release et celles qui arrivent, les retours qui sont très positifs, le nombre d'écoutes sur les plates-formes qui est bien supérieur à ce qu'on attendait, ça nous a super motivés pour peut-être enchaîner très vite sur le prochain... La balle est dans notre camp, faut pas qu'on soit fainéant !



Composer et enregistrer, ça prend du temps, pourquoi pas bosser sur un titre chaque mois et sortir l'album à la fin de l'année ?

C : Pourquoi pas ! Je suis pas mal de groupes qui sortent un ou deux titres de temps en temps. Parfois, tu ne les retrouves pas sur les albums, ce genre de format ne me dérange pas du tout. Certains autres membres du groupe sont plus attachés au format album, c'est à discuter entre nous. Faut déjà qu'on se remette à composer, ça va plutôt vite chez nous, mais ce qui prend du temps, c'est d'enregistrer, on fait tout nous-mêmes, ça prend un temps fou même si tu es motivé. Il faut bien faire les choses, parfois il faut recommencer et quoi qu'on fasse, on met du temps, l'ensemble du processus met toujours beaucoup trop de temps.

S : On a le défaut d'avoir la chance d'avoir notre studio ! On ne va pas s'en plaindre car on est très heureux que Tof se soit autant investi dans le studio, c'est une chance. Pour les premiers albums, on a enregistré au studio Feeling à Tourcoing, un studio mythique, ou au studio La Chapelle pour In situ, là, on avait une maison de disque, ça coûtait un pognon dingue, les producteurs voulaient voir comment on bossait, on avait une deadline, tel jour l'album doit être fini et tu ne reviens pas sur les choses. Là, comme on fait notre tambouille, notre cuisine, on refait ça ou ça tout le temps, on va beaucoup plus loin dans nos idées mais ça nous prend du temps. Il faudra qu'on soit plus vigilant, il faudrait qu'on s'impose un timing comme un groupe qui paierait son stud' pour tenir les délais et pour avoir cette pression, cette urgence, pour trouver cette énergie-là. Mais on n'a pas envie d'attendre trois ans pour sortir le prochain !



C'est dur d'accepter que le morceau soit terminé sans refaire des parties...

C : C'est ça ! Il y a l'histoire d'un peintre dans l'art contemporain qui se pointait dans les musées où il était exposé pour retoucher ses œuvres ! C'est d'autant plus difficile avec des morceaux anciens, tu aurais aimé avoir enregistré telle ou telle partie de manière différente, changer quelque chose... C'est aussi ça la musique, c'est la photo d'un instant...

S : C'est pas parce que c'est le dernier, mais pour moi il n'y a pas un titre qui a une vérole, pas un titre où je me dis "On n'aurait pas dû le mettre" ou "J'aurais pas dû dire ça", il y a pas un seul truc qui me fait chier, que j'assume pas. C'est plutôt cool, c'est peut-être que c'est parce que certains titres ont été composés il y a longtemps...



En 2024, on fêtera les 20 ans de votre premier album, y'a un truc de prévu ? Vous allez réenregistrer "Si souvent", "Défier l'ennui" ou "Paranoïaque" ? Faut peut-être les corriger s'ils ont des véroles ?

C : C'est une bonne idée ! On va le faire ! (rires)

S : Pour être honnête, on n'y avait jamais pensé, je n'avais même pas percuté que ça ferait 20 ans l'année prochaine ! C'est marrant parce que pour la release, on voulait mettre des titres de tous les albums, du premier, on a mis que "Si souvent", on voulait faire une surprise avec "Paranoïaque" mais ça n'a pas été possible pour des raisons techniques, ce sont deux morceaux qu'on joue encore sur scène, ça demanderait du boulot de rebosser le reste mais c'est une bonne idée, ça pourrait être cool. Ou faire une partie du set en hommage à cet album...

Ou un EP remasterisé !

S : Mais ouais, pas con ! On va t'appeler pour des conseils !



Unswabbed L'album est sorti en physique fin mars et sur les plates-formes, je crois savoir qu'il a fait un gros démarrage, ça a continué depuis ?

S : Carrément ! On ne s'attendait pas à ça ! En toute transparence, on doit être proche des 100 000 écoutes ! C'est pas mal avec les moyens qui sont les nôtres, pour le démarrage, on n'a pas communiqué dessus car on croyait à un bug ! En 48 h, on avait franchi les 40 000 écoutes, on ne voulait pas passer pour des mythos... Et il y a eu tellement de scandales sur les chiffres truqués... Mais c'était pas un bug, on a été mis sur les grosses playlists un peu partout en Europe et ça a bien marché. Ça s'est calmé mais si on nous avait dit qu'on ferait 100 000 en un mois, on ne l'aurait pas cru ! En gros, c'est la moitié Spotify, un quart Deezer et le reste pour les autres. On profite pour faire passer le message, les plates-formes, c'est mignon mais si tu veux soutenir un groupe, achète l'album. Elles nous permettent d'être écoutés partout, c'est pratique, c'est génial mais pour te donner une idée, on a franchi le million de streams il y a un an, on a touché le chèque, c'est 1 200 euros... à diviser en cinq. Autant te dire que la musique est complètement gratuite, quand t'es ton producteur, tu préfères vendre un album où tu récupères 5 euros. L'idée, c'est de pouvoir pérenniser le projet pour pouvoir offrir le maximum de musique dans les années qui viennent. On ne critique pas les gens qui écoutent de la musique sur les plates-formes, on le fait aussi, mais ceux qui se sentent plus impliqués dans le groupe, qu'ils achètent un album ou un T-Shirt, c'est physique, il y a une trace, ça vient directement de nous.



Les gens découvrent avec le streaming mais viennent ensuite aux concerts et repartent avec du merch...

C : Oui, c'est une sorte de tradition propre au rock ou au métal, acheter un skeud ou un T-Shirt, repartir du concert avec quelque chose. J'ai une armoire remplie de t-shirts de groupes, à chaque concert, j'en achète un...

S : On a pas mal de commandes aussi avec BigCartel. Il y a une vraie corrélation entre le nombre d'écoutes et le nombre de commandes, rien n'est inutile, mais faut pas se limiter aux plates-formes.

C : C'est intéressant de s'occuper des envois car je sais où sont les gens avec leurs adresses qui sont suffisamment fans du groupe pour aller sur le BigCartel. Je pensais que les deux tiers seraient des gens de la région lilloise, mais pas du tout.

S : On a des bonnes surprises, on peut aussi le voir avec les stats des écoutes sur les plates-formes, tu sais où tu es écouté. On n'est pas spécialement fan de ce genre de trucs car ça a un côté industriel mais ça peut être utile quand tu montes une tournée, si tu vois que t'as plein d'écoutes du côté de Metz, ça peut être pertinent d'aller jouer à Metz ! On a eu des grosses surprises car au-delà du Nord, on un gros retour de la Belgique ou de la région parisienne, bien plus que ce qu'on pensait.

C : Et le Pas-de-Calais ! Le Pas-de-Calais en force ! Je voudrais faire une petite dédicace à Tof, je n'arrête pas d'envoyer des CDs dans le Pas-de-Calais, je pense que c'est lui !



L'album mélange les titres des trois EPs, comment s'est organisé le track listing ?

C : C'est Seb qui décide tout (rires).

S : C'est notre nouvelle blague.

C : Seb décide d'un ordre et on dit oui. (rires)

S : On a vraiment eu l'idée de sortir un album, on l'a appelé 6 pour que ce soit clair, est-ce que ça l'a été, c'est autre chose... On avait des titres phare qu'on voulait sortir sur chaque EP, sur 6.1 c'était "Tic tac toe", sur 6.2 c'était "Carpe diem" pour amener autre chose, pour le troisième volet, ça devait être un album complet et on devait redistribuer les cartes et faire comme si on sortait du studio. Mais il y a des morceaux sur 6 qui n'étaient pas finis quand 6.1 est sorti... Il y a eu le départ d'Alex et l'arrivée d'Étienne à ce moment-là, Alex a énormément contribué à cet album, Étienne fait beaucoup plus de machines et de claviers au-delà d'être un super gratteux. Il y a beaucoup de musique additionnelle sur "Asphyxié" ou "La vie est longue" donc on a retravaillé en studio et on a fait un track list comme si l'album sortait naturellement. Je trouve que l'enchaînement est plus fluide que sur les EPs.



À quel moment vous avez su qu'Alex allait quitter le groupe ?

S : C'était en février 2022, avant la sortie du deuxième EP. C'est au moment où pour lui ça se bousculait avec Queen(ares) et avec Junon. Pour être concret, on voulait attendre la fin de la tempête plutôt que de sortir l'album pendant le COVID et se retrouver avec un truc qui fasse "pschitt", qu'on n'ait pas de date... Alex en avait un peu marre d'attendre, tous ses projets se bousculaient, il ne pouvait pas tout faire en même temps, il voulait nous laisser le temps de trouver quelqu'un. Ça a été assez rapide avec Etienne parce qu'il a accepté tout de suite, donc le départ d'Alex s'est super bien passé. Il préférait ne pas être là plutôt que de ne pas être motivé ou pas impliqué parce qu'il a d'autres groupes à côté. Ça reste un pote de 20 berges et comme les gens ont pu le voir, il est venu jouer un morceau avec nous lors de la release comme s'il n'était jamais parti.

C : Il n'y a aucun souci avec Alexis, j'ai joué très longtemps avec lui avant Unswabbed, on jouait ensemble dans Cross 9, j'ai été ravi de jouer avec lui toutes ces années, ça passe au-dessus de jouer ensemble dans un groupe, on est amis.



Revenons à l'album, quel est votre titre préféré ?

S : Moi, c'est "Asphyxié".

C : Moi, c'est "Approche".

S : Et en deux, je mettrais "Somnambules"...

"Somnambules" qui n'a pas été joué en live...

S : Il n'a pas été joué à mon grand regret !

Tu décides de tout, mais tu décides de ne pas le jouer ?

S : (rires) C'est typiquement le genre de morceau qu'on doit bosser à donf si on veut le faire sur scène. Il fait partie des morceaux pour lesquels il faut une bonne atmosphère en lumières, il faut qu'on fasse des résidences, qu'on bosse le live, c'est un morceau qui doit cartonner, il a besoin de plus que l'énergie live. Ça ne lui rendrait pas service de le balancer juste comme ça.

C : En deux, je mettrais "La vie est longue", c'est une bonne surprise ce titre, on aime vraiment bien ce morceau avec le mélange "vieille école"/"nouvelle école".



Unswabbed "Asphyxié" est plus industriel, il y a beaucoup plus de machines, c'est la patte d'Etienne ?

C : En partie, oui, c'est sa patte. On est vachement contents qu'Etienne puisse ramener ça, on a cherché à mettre des machines par nous-mêmes, il y a très longtemps, on voulait faire rentrer un mec aux machines, Christophe, on a toujours été attirés par ça mais ce n'est pas évident à faire, c'est un instrument. On est contents qu'Etienne maîtrise bien ça au-delà de la guitare. "Asphyxié" c'est aussi la touche de Tof, sa façon de mixer, de mettre en avant certaines parties, Tof est évidemment hyper impliqué dans les prises, dans le mixage... "Asphyxié" sonne bien indus, je trouve qu'il a un petit côté Slipknot, j'aime bien son côté hardcore, c'est rapide. Hier, Seb disait en interview qu'on allait certainement faire d'autres morceaux dans le même genre pour le prochain album, j'étais ravi de l'apprendre (rires).

S : T'as vu, des fois, j'impose des trucs qui sont bien ! (rires) Sur les deux premiers albums d'Unswabbed, il y avait plus de cassures et de structures différentes entre les couplets et les refrains, c'était peut-être plus dans l'air du temps. On a toujours eu des "breaks à la Unswabbed" avec un moment calme, une mélodie et paf, ça repart, ça nous a manqué d'avoir des différences aussi radicales entre les couplets et les refrains, comme sur "Seul" sur Instinct. En rajoutant la patte Etienne avec des séquences, je me dis qu'on tient l'identité du groupe à venir, ça n'enlèvera jamais les mélodies mais le côté patate agrémenté de machines, ça devrait être une des recettes de base du prochain, on a hâte de s'y mettre !



Les thèmes abordés sont plus universels, moins personnels, moins égocentrés, c'est une nouvelle source d'inspiration ?

S : Quand t'as un sixième album qui sort, t'as peur de te répéter... Les gars ont été super cools avec moi pour l'écriture car il y a deux-trois trucs qui se sont passés dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu écrire pendant quelques mois, je n'y arrivais plus, je n'étais pas bien. Les gars ont été dans le soutien, ils m'ont dit "Ne t'inquiète pas, pour les autres groupes, même quand ce n'est pas la même thématique, tu les reconnais". C'est vrai qu'un texte de Mouss, tu le reconnais, un texte de Reuno, tu le reconnais, un texte de Nico, tu le reconnais... il y a une personnalité, une empreinte. J'avais la trouille totale de la redite, si c'est pour redire la même chose, c'est nul. Et on n'est plus des gamins non plus, on a eu des enfants et s'il y a des thèmes universels, il y a aussi des choses intimes, c'est plus comme un papa qui parle à son enfant. "Somnambules" c'est typiquement ça, c'est un titre qui critique la société mais c'est un père qui rassure son enfant face à un monde de merde. Il y a des textes qui ne sont pas gardés, on a un texte sur le septième continent, le premier pas d'un gamin qui marche sur un truc flottant sur l'océan, on l'a mis de côté pour l'instant, on verra si on arrive à en faire quelque chose, là, il n'y avait pas la musique qui correspondait, on a ce côté transmission, on est toujours vénèr mais pas juste pour soi, moins égocentré, on va se prendre un mur et nos mômes vont se le prendre encore plus fort ! L'heure n'est plus à l'égocentrisme, il faut réfléchir à ce qu'on laisse sinon on sera coupable de ne rien avoir fait.



Il y a aussi un titre assez personnel qui évoque la vie du groupe, c'est du "fan service" ?

S : (rires) Carrément ! On ne voyait pas ne pas le faire ! On a tellement imaginé être dans le rouge jusqu'à la fin du COVID, on a tellement flippé de ne plus pouvoir y arriver, je ne pensais même plus faire quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit si jamais on s'en sort, écris un truc pour dire merci. Aujourd'hui, ça me fait halluciner de penser que j'étais dans cet état-là... Finalement, c'est plus une invitation qu'un merci, tous les gens dont on parle, on a trop hâte de les voir, quand est-ce qu'on se voit ?

C : J'aime bien aussi ce texte car il y a une prise de conscience. Au début quand t'es dans un groupe, tu passes beaucoup de temps centré sur ton groupe. Le fait d'avancer en âge, tu t'intéresses plus aux gens qui gravitent autour, ça t'ouvre les yeux sur ceux qui bossent à côté.



Et depuis quelque temps vous répétez au Black Lab et moins "coupés du monde" qu'avant...

C : On trouve le lieu super, j'y vais beaucoup pour les concerts, la programmation est incroyable, les locaux sont supers, tu peux tout checker, c'est nickel à tous les niveaux ! Les mecs servent de la Duvel en pression, la bouffe est bonne, le bar est cool, la salle est top, il y a un luthier là-bas ! Je suis arrivé le matin du concert, j'avais une mécanique de pétée, le mec me l'a réparée ! C'est un super endroit, on répète là-bas, ça fait du bien aussi de croiser d'autres personnes ! Je vais voir pas mal de black metal et là, je vais aller voir Sick of it All et Hatebreed. Mic, il assure quand même ! J'ai l'impression que ça remet Lille sur la route des tournées, tu m'aurais dit que Hatebreed passerait par Lille, je n'y aurais pas cru !

S : Il y a une partie de l'équipe qui était déjà présente au LBLab, Angus et Loïc sont ultra cools avec nous pour les horaires de répét', le studio In Situ a déménagé, on ne peut plus y répéter, trouver un nouveau local s'est imposé à nous. On regoûte aux joies de papoter zic, matos, quel nouvel album, quel nouvel ampli, quelle nouvelle gratte... autour d'une bière, parler pendant les pauses des répét' avec une vraie Duvel pression et pas seulement brancher le matos, jouer et partir, cette nouvelle énergie, ça a nourri la fin de 6 et la préparation des dates à venir.



Super transition ! Les dates à venir... Il y a 2 festivals qui sont programmés, il y a une date à Béthune mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos...

S : Parce qu'elle n'est pas encore officiellement annoncée, on jouera au Poche à Béthune en septembre, ce sera notre première date dans le Pas-de-Calais. Le 12 mai, on joue près de Bruxelles avec Sidilarsen au ZikZak, c'est une super salle, le 19 août, ce sera une date de ouf, on sera au Park Rock Festival à Baudour avec Mass Hysteria, ce sera sur la MainStage à un super horaire, ça va être canon. On voudrait plus tourner que ça mais il fallait attendre que l'album sorte pour que bruit se fasse. Les retours sont biens, on est soutenus à fond, il y avait du monde à la release, ça devrait tourner plus en fin d'année et début 2024. C'est aussi dans les mains des programmateurs et des organisateurs d'évènements. Les temps sont durs de ce côté-là, les groupes tournent moins, il y a beaucoup d'offres mais les gens ont peu de moyens, c'est un peu saturé. On va essayer de faire toutes les dates à 1500 %.



On a évoqué "Somnambules" qui n'était pas encore prêt pour le live, est-ce qu'il y a des morceaux qui ne seront jamais joués en live, qui n'ont été écrits que pour le studio...

S : Non.

C : Non, je ne crois pas. Tu poses des bonnes questions ! Bizarrement, on ne s'est jamais dit, sur aucun album, ce titre, on ne le fera pas en live, mais oui, il y a des titres qu'on ne joue jamais. Ce n'est pas un choix, on ne peut pas tout jouer.

S : Et certains, on les a oubliés.

C : Il y a des morceaux que tu laisses de côté et que tu oublies. "Approche" a un côté live, c'était évident qu'on le jouerait. Pour d'autres, c'est moins évident.

S : T'as des morceaux comme "Invisible" sur Instinct, on l'a joué en live, c'était mieux que sur album. C'était génial, je suis retombé sur de vieilles vidéos et je me suis dit "pourquoi on ne le joue plus ?". On a dû faire une série de dates où on ne l'a pas joué et il a disparu. Pareil pour "Pull the trigger again" de Tales from the nightmares vol.1 qui défonçait en live. Sur cet album-là, je ne vois pas de titre qu'on ne pourrait pas faire même si d'autres sortent du lot.



Lors de la release, il y a quelques morceaux que vous n'avez pas joués alors que je m'y attendais comme "Somnambules" ou "Carpe diem"...

C : C'est toujours des choix difficiles à faire, là, il y avait un plateau de trois groupes et on jouait une heure. Vu le timing, on collait au couvre-feu de la salle, on veut donc préciser que si sur cette date, il n'y a pas eu rappel, c'est que c'était l'heure de finir, c'est pas une intention. Il fallait faire des choix, il y a aussi des gens qui viennent au concert pour entendre des morceaux qu'ils connaissent... On a failli ne pas jouer "Si souvent", on l'a rajouté à la dernière minute. On aimerait bien en faire plus du dernier...

S : Il y avait la release de l'album et le retour du groupe, on voulait marquer le coup et que la set-list soit à l'image de ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que sur cette date, on est co-producteur, on était tenu logistiquement. Quand t'es juste programmé, tu peux dire "Fuck it" et déborder de ton timing, c'est l'organisateur qui se démerde ! (rires). Quand c'est toi qui organises, que tu mets tes couilles sur la table pour faire une date digne de ce nom, t'as des impératifs financiers, là, c'est cool, il y avait du monde donc on s'en sort alors qu'on pouvait couler sur cette affaire... On parle d'indépendance, et ce n'est pas juste faire un album en autoprod', c'est simple, tout ce qu'on a gagné avec le groupe en 20 ans est dans la balance, tout est parti, maintenant, il faut qu'on tourne, il faut que ça joue. Pas pour faire de l'argent mais pour pouvoir faire la suite, pour pouvoir faire d'autres albums. Sur cette organisation, on est responsable du running order avec Mic, tu décides du temps de chaque groupe, deux potes techniciens sont venus filer un coup de main pour que ça aille vite entre les groupes pour ne pas jouer que 40 minutes. On avait un créneau d'une heure, il a fallu faire des choix et donc pas de rappel parce qu'on a préféré faire un titre de plus que de sortir de scène. Et comme c'était la release et le retour, il fallait dans la setlist des titres que les gens aiment depuis le début. Je crois qu'on a quand même joué 5 titres de 6, sur les 13, c'est pas si mal. J'avais vu dans ta chronique que tu attendais "Somnambules" ou "Carpe diem", je savais que tu serais vert !

Il va falloir refaire vite des concerts !

S : On va faire un Oli Fest pour jouer quatre fois "Carpe diem" et trois fois "Somnambules" (rires).

Et l'intégralité d'Unswabbed pour ses 20 ans !

S : Putain, là y'a du taffe ! Tu nous laisses 4 ans, c'est bon ! (rires)



Pour moi, c'est bon. Merci !

S : Merci à toi pour le soutien depuis toutes ces années. Merci aussi et coucou à toute l'équipe qui bosse avec nous : Cass, Marion, Alex, Toph, Sylvain... tous les gens qui suivent le groupe depuis des années, les webzines, les radios... tous les gens qui font qu'on a encore la chance de faire ça aujourd'hui !

Merci à Unswabbed pour leur disponibilité, merci aussi à Marion (LMProd 2.0).

Photos : Oli