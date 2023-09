Avis de tempête sur le Nord-Pas-de-Calais, niveau de vigilance orange pour des vents violents. Ok, il flotte mais en ce vendredi 31 mars, les plus grosses rafales se prennent à l'intérieur, au Black Lab plus précisément, lieu musical où Unswabbed répète désormais et est venu présenter au public son nouvel album avec de vieux amis.

Noise Emission Control Les Noise Emission Control approchent les vingt ans de carrière et comme ils sont, eux aussi, "comme à la maison". Le maître mot de leur musique a toujours été "énergie" et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en distribuent ce soir. Leur charismatique leader Fredd est partout (y compris dans la fosse), ça envoie du riff punk comme du riff stoner, c'est à la fois metal et rock, ça touche à tout, ça explose les chapelles et les tiroirs pour envoyer du son. Des impératifs personnels, la pluie sur la route et la queue à l'entrée font que je rate une bonne partie du set mais ce n'est que partie remise.



Certes, les Bukowski ont un nouvel album sous le bras, mais même sans cette évidente occasion de les faire jouer à Lille, il y a fort à parier qu'Unswabbed se serait arrangé pour les faire participer à cette release party tant les deux groupes sont proches. Humainement comme musicalement, ces bandes-là se ressemblent et se croisent assez souvent pour ne pas rater une si belle occasion de faire la fête ensemble. Les Buko ne mettent pas longtemps à mettre dans leur poche le public dont une partie leur est déjà acquise, la fosse chante et pogote, l'amalgame de puissance et de mélodies fonctionne encore mieux en live. Piochant dans toute leur discographie et dans le petit dernier ("NCFYC", "Crossroads", "Vox populi" ou "Breathin' underwater"), la setlist est bien équilibrée, Max est intenable (lui aussi va faire un petit tour dans la fosse), Clément fait voler ses dreads, Romain bucheronne et Mathieu laisse transpirer les sentiments ("Brothers forever"). Le concert, intense, s'achève avec un "My name is Kozanowski" qui fait plus que bien résister au temps qui passe. Entre deux shows, les copains du Betiz Fest montent sur scène et assurent un petit peu de promo pour le festival qui a lieu mi-avril à Cambrai, ils distribuent des cadeaux, chacun en entrant dans la salle ayant reçu un ticket de tombola, qui repart chez lui avec un pass 2 jours, le sésame pour voir Igorrr ou Les Sheriff, un vinyle de Junon ou un disque de Bare Teeth ? Une dizaine de cadeaux distribués plus tard et nos hôtes sont prêts...



C'est au son de "Six" que les Nordistes font leur entrée, le titre ouvre le dernier album et le concert, le Black Lab est chaud mais il devient vite brûlant car dés les premiers accords de "Approche", c'est de la folie dans le pit !

unswabbed Envoyé sur 6.2, le morceau a déjà conquis tout le monde et le public réussit peut-être à surprendre Unswabbed avec un tel engagement. L'intensité ne redescend pas avec "Ma place" ou "Rien à perdre", là aussi, les textes sont connus et Seb n'hésite pas à partager le micro. Des surprises ont été annoncées, la première n'en est pas une car les répétitions avec Arno avaient filtré sur les réseaux, le chanteur de Black Bomb A (mais aussi de No Flag par le passé !) apporte un renfort de poids pour "Dans le chaos", ça shredd ! En mode "Old school", ce sont "Encore sourire" et "La chute" qui nous sont ensuite servis, deux titres issus de Instinct (paru en 2005 !), un album assez marquant pour qu'un fan se le soit fait tatouer sur le torse... À ces classiques, c'est un nouveau hit qui va devenir un indéboulonnable de la setlist qu'il faut ajouter avec "Tic tac toe", c'est confirmé, c'est un de mes titres préférés (j'avais peu de doute mais que de frissons sur scène...). Étienne prend ses marques sur scène, avec la place que veut bien lui laisser Tof, et preuve que le relais s'est bien passé, Alex reprend du service le temps d'un morceau, c'est "De l'ombre à la lumière" qui est donc joué à trois guitares ! Pour "Si souvent", c'est Fredd (Noise Emission Control) qui vient prêter main forte au combo, la fosse est en ébullition, il faut la calmer, tout le monde s'assoit pour repartir de plus belle, la communion est totale. Le temps file, "La vie est longue" mais le concert semblera trop court même si on reste "Sur la brèche", un petit souci avec les samples vient ralentir la machine mais n'empêche pas un wall of death et un "Asphyxié" irrespirable. Spoiler, il n'y aura pas de rappel ce soir et c'est donc déjà le dernier morceau qui pointe le bout de son nez, "Pourquoi", bonne question... C'est avec Mat des Buko au deuxième micro qu'on termine cette soirée qu'on aurait bien prolongé toute la nuit pour profiter de "Somnambules", "Schyzofriend", "Ego trip" ou "Carpe diem" auxquels j'aimerais bien goûter en live et pourquoi pas abuser en jouant encore et toujours "Les Nerfs à vif" ou "Paranoïaque" ! Une release party de rêve avec les amis, la famille, une magnifique salle et un beau public qui se donne autant que les groupes, c'était vraiment parfait.

Merci aux Unswabbed et à Marion, à l'équipe du Black Lab et à Marie d'Emm (Warm TV). Coucou à Alex, Arno, Elo, Mathias, Jim & François.

Photos : Oli

Oli