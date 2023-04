Le plan d'Unswabbed se déroule à merveille, on a à peine le temps de commencer à connaître par cœur 6.1 que voilà 6.2 ! Toujours avec un clip qui dépote en porte-drapeau et trois autres morceaux qui, ensemble, forment un EP et donc le tiers d'un LP qui sortira fin mars, en même temps que le 6.3.



Avec son refrain ultra punchy, "Carpe diem" fait un bon single et son clip est juste fabuleux ! Comme dans de nombreux autres clips, on y voit le groupe interpréter le morceau... sauf qu'au lieu d'être dans un hangar désaffecté (wouaw, super idée), les quatre nordistes sont dans "First light", une sculpture vidéo interactive de Georg Lendorff, l'œuvre du suisse est composée de milliers de fils sur lesquels sont projetés des images qui changent en fonction des mouvements du visiteur qui peut se balader dans l'œuvre. Un truc de fou que l'artiste a "prêté" pour le tournage du clip dont le rendu est superbe. Le morceau est assez nettement le meilleur des quatre, du pur Unswabbed avec du groove, des breaks, un chant et des textes inspirés, tout est bien dosé et entraînant. "Approche" mixe lui de gros riffs metal à des samples pour un résultat aux teintes industrielles, d'après une source sûre, ce savant mélange apporté par Étienne pourrait se retrouver davantage dans un futur proche... "Approche, essaye de me surprendre...", c'est un défi un peu agressif mais tentant et qui me ravit bien plus que "Danse". Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être à cause du côté mélodieux du titre répété, des guitares un peu écrasées ou encore du fade final, c'est le titre que j'aime le moins des huit. Peut-être manque-t-il de percussion à côté de ses voisins qui eux en sont chargés, "Ego trip" donne dans le speed et la dépense d'énergie, c'est presque bourrin, ça shred comme il faut avec, encore une fois, des textes particulièrement bien écrits, Seb a un vrai don pour donner vie à des personnages quand ce n'est pas lui qui est mis en scène. En concert, c'est, aussi, un morceau qui fera mouche.



Dans trois mois, on passera au 6.3, d'ici là, je peux réviser 6.1 et 6.2 pour tout connaître par cœur et écouter l'intégralité (j'espère) de ces nouveaux morceaux au Black Lab pour une release party où, pour une fois, le public pourrait connaître presque toutes les chansons au moment de leur sortie sur disque...

Oli