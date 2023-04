Unswabbed ne joue pas au Black Lab ce soir mais son batteur Bruno s'y trouve, alors durant le changement de plateau entre les potes de Junon et Lizzard, on se trouve un coin au calme pour revenir dans le passé...

Il y a 25 ans, sortait votre démo Trouver le calme, quels souvenirs as-tu de cette époque ?

Quels souvenirs j'ai de cette époque ? La liberté et l'irresponsabilité ! Trouver le calme, on l'a enregistré en quelques jours au studio Feeling à Tourcoing, on se foutait de tout, on ne pensait pas à l'image du groupe ou à quoi que ce soit, on enregistrait nos morceaux pour aller les jouer dans les bars. Et ça nous faisait plaisir, la liberté et l'irresponsabilité, c'était beaucoup moins "pensé" qu'aujourd'hui. Alors, c'était forcément moins bien réalisé et assez distordu, t'as des titres qui n'avaient pas grand rapport les uns avec les autres, c'était moins réfléchi mais plus spontané, il faudrait trouver le bon équilibre entre les deux.



Tu étais connecté à l'époque ?

Non. Pour te dire à quel point on n'était pas connecté, je n'avais même pas d'ordinateur, je vivais dans un appart' au centre de Roubaix, je payais mon loyer et mon électricité dans un HLM et c'était déjà pas mal. On n'était pas du tout connecté, ni téléphone portable, ni ordinateur.



Il se trouve que j'ai croisé Unswabbed plusieurs fois avant la création du W-Fenec mais est-ce que tu te souviens de la première fois où il y a un vrai contact "webzine/groupe" ?

Je me souviens d'une interview avec toi, c'était aux 4 Écluses, je crois qu'on faisait la première partie de Mass Hysteria, ça doit dater du début des années 2000, je me souviens de cette interview, c'était juste après le concert, on était comme dans un état second, on ne calculait rien dans notre parole, ça partait dans tous les sens et c'est toi qui, à un moment, a dit : « On va arrêter là, je crois que j'ai ce qu'il me faut »... (rires)



En quoi tu as changé depuis cette époque ?

Je pense que je vais revenir sur l'irresponsabilité. À l'époque, c'était plus simple de jouer, de faire des concerts. Avec Unswabbed, c'était délirant, on enregistrait des démos, on les copiait nous-mêmes à la maison et deux semaines après on les jouait en concert. Y'avait un truc un peu immédiat qui est assez dingue. Aujourd'hui, les temps de production, les temps de genèse des albums sont beaucoup plus longs. Et encore, on est chanceux car quand on a eu un peu d'argent, on a créé un studio et une structure qui nous permet d'enregistrer, de produire et de nous distribuer numériquement et physiquement nous-mêmes. Mine de rien, le timing, on l'a un minimum en main. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, on avait envie de faire un truc, on le faisait le lendemain. Aujourd'hui, on doit "surpenser" les choses : quel album on va faire ? Comment on va communiquer dessus ? À quel moment il doit sortir ? Ne serait-ce que Spotify qui impose les sorties le vendredi, ça n'existait pas. Si tu ne sors pas un vendredi, c'est mort.



Il y a 25 ans, lire une chronique, c'était presque obligatoire, aujourd'hui tout est streamable, ça a encore du sens ?

Ouais ! Mais je ne suis pas très représentatif car j'adore lire et j'adore lire la presse en particulier, la presse musicale mais aussi d'autres presses car je suis fan de sciences politiques et d'histoire... donc je ne suis pas très représentatif. Pour être honnête, ma consommation de musique a changé, quand j'entends parler d'un groupe, mon réflexe, c'est d'aller le streamer. Si j'aime, je m'impose d'acheter le disque par soutien. En fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi car à l'époque, j'allais au merch' et j'achetais déjà les disques par soutien pour les groupes et donc j'achetais des disques que je ne connaissais pas, et pour les énormes groupes dont j'étais fan genre KoRn ou System Of A Down, je ne lisais pas les chroniques, j'achetais direct. Finalement, je suis peut-être plus friand de lecture qu'à l'époque.



25 ans après, Unswabbed est encore dans l'actualité, vous venez de sortir le clip de "Carpe diem" avec un gros travail sur l'image, comment ça s'est fait avec Georg Lendorff ?

Il faut rendre hommage à deux personnes, Georg surtout mais aussi Sylvain Regniez qui a tourné, monté et réalisé ce clip. Cette œuvre était dans une expo de Lille 3000 et Charles en tombe amoureux, il se dit qu'il faut faire un truc avec, il en parle à Georg et ça l'a fait tripper, il a dit "allez-y". Il a tellement dit "Allez-y" qu'il n'était même pas là ce jour-là, il nous a dit "appropriez-vous l'œuvre, faites ce que vous voulez avec, je vous fais confiance". Pour la petite histoire, on a tourné une nuit car en journée l'expo était ouverte, on a tourné dans une ambiance assez spéciale, on a attaqué le tournage à 22h... Et pour tout te dire, on des plans qu'on a tourné, qu'on adore mais qu'on n'a pas pu mettre dans le clip parce que ça manque de lumière. Cette œuvre, ce sont des milliers de fils avec une vidéo-projection dessus, avec l'épaisseur des fils, ça créée une image, on était devant, on a choisi les images de Georg pour que ce soit adapté aux différents moments du morceau, on a fait des plans où on déambule dans l'œuvre, dans les fils... mais on a n'a pas assez de lumière donc on n'a pu les intégrer dans le clip mais à tourner, c'était d'enfer.



C'est un titre extrait de 6.2 qui ne sort pour le moment qu'en stream, ça fonctionne par rapport aux K7 ou aux CDs ?

On est très agréablement surpris car depuis la sortie de 6.1, tous nos streams ont quasiment doublé, quelque soit la plate-forme : Spotify, Apple Music, Deezer... Sur cet album, on a choisi de jouer le jeu du stream car il sort d'abord en numérique sous la forme de 3 EPs et fin mars 2023, on le sort au format CD et double-vinyle avec un packaging collector. On favorise d'abord le stream et ça marche plutôt pas mal.

On peut avoir des chiffres ?

Sur la globalité, on a dépassé les 1,2 million de streams sur tout Unswabbed, et 6.1 et 6.2 font augmenter les écoutes de nos anciens albums. Sur ces deux EPs, on est aux alentours de 50.000 streams en à peu près 6 mois. On est loin des chiffres de Mass Hysteria ou Lofofora mais avec Unswabbed, on vient de faire une traversée du désert, il n'y avait plus personne dans les salles. On pouvait jouer devant 50 personnes avec de la chance. Les seules dates qui marchaient, c'était à Lille, on a un super souvenir de la dernière au Bistro St-So où il y avait 1200 personnes alors qu'on ne s'attendait pas à ça. En dehors du Nord, c'était compliqué, déjà avant le COVID, on sentait qu'un truc frémissait, avec les streams, là, ça remonte. Quand t'y penses, Unswabbed n'a jamais été autant écouté qu'aujourd'hui !



Dans 25 ans, on refera une interview ?

J'espère ! Tu veux que je te dise, dans cette traversée du désert, il y a eu une période où avec les autres membres du groupe, on ne se voyait pas du tout pendant 6-8 mois. Il y a toujours eu un moment où on s'est dit "on se refait une répèt'" et le plaisir était le même et est toujours le même, quand on se retrouve dans une salle pour jouer de la musique, on a toujours les mêmes frissons. Là, en plus, Alex a quitté le groupe, Étienne est arrivé, il ramène un truc incroyable, on a trop hâte de faire écouter le 6.3, déjà, c'est lui qui a fait tous les machines et les claviers du 6.1 et 6.2, sur le 6.3, il a mis une couche de plus qui est juste hallucinante, on a vraiment hâte ! Donc oui, dans 25 ans, on pourra se faire une interview et ça voudra dire que vous êtes encore là aussi !

Merci Bruno, merci Unswabbed, je compte sur vous pour shredder encore quelques années !

Oli