Si on attend toujours les deux volumes censés faire suite à Tales from the nightmares vol.1 paru en 2015, Unswabbed se relance dans un album découpé en trois parties avec 6 qui sera donc leur ... sixième Long Play, un opus qui paraît d'abord en tranches sur les plate-formes avant d'être édité dans divers formats (dont le vinyle) quand les trois pièces (6.1, 6.2 et 6.3) seront disponibles. On va pouvoir goûter à chacun des morceaux avant de devenir accro et se jeter sur le disque alors qu'on le connaîtra déjà par cœur !



Une technique imparable qui fonctionne sur moi sans aucun souci tant j'ai écouté ces 4 premiers bouts de puzzle... Sorti en "single" et donc en avance, "Tic tac toe" nous a permis de découvrir un Unswabbed concerné par l'avenir de la planète (socialement, économiquement, politiquement, environnementalement...), non pas qu'ils ne le sont pas, mais ce n'est pas le genre de sujets qu'ils ont l'habitude de traiter. Avec une idée de base assez géniale : "Tic tac toe", c'est le jeu de morpion (en anglais) qui en l'alignant trois fois peut rayer la planète, c'est aussi le "Tic tac" qui nous rappelle qu'il est certainement déjà trop tard pour agir, le temps presse pour limiter la catastrophe annoncée, "le temps nous file entre les doigts". On joue avec le feu et on ne le rappellera jamais assez. L'excellente idée se poursuit en clip, là aussi, c'est une grande réussite avec en bonus la présence de quelques guests stars (issus de Black Bomb A, No One is Innocent, Bukowski, Tagada Jones, Lofofora, Sidilarsen, Loudblast...). Côté musique, on a un savant mélange de gros riffs, de respirations, de samples bien placés et cette putain de mélodie dont on ne s'échappe pas. Tic tac, tic tac, tic tac toe. Les trois autres plages sont plus "traditionnelles", sonorités nu-metal et textes plus personnels, c'est la recette de base d'un bon titre d'Unswabbed et si je les aime tous, il est évident qu'on tient un autre futur "classique" pour les concerts avec "Schyzofriend" que le public se fera un plaisir de reprendre avec Séb. Plus planant et lui aussi très bien écrit, "Somnambules" offre davantage d'aérations et invite au réveil sous une autre forme que "Tic tac toe". Pour "Sixième sens", c'est avec le groove qu'Unswabbed veut nous faire bouger, la rythmique, les boucles, les mots, les riffs, tout est taillé pour l'action et promet, là encore, de beaux moments en concerts... Des concerts qu'on vivra sans Alex puisque le guitariste (arrivé en renfort de Charles en 2015) préfère se consacrer à ses autres projets Junon, Queen(Ares) et Brik. devenu Vāgg.

Oli