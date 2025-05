Après l'expérience Bright new disease, son album collaboratif avec les nippons de Boris en 2023, et quatre ans après Shame, les américains d'Uniform étaient de retour en août dernier avec American standard. Un nouvel album d'une profondeur et d'une intensité rare pour développer le narratif de l'urgence d'un mal profond, d'une douleur autant physique que psychologique. Pour cela, le chanteur (enfin, hurleur plutôt) Michael Berdan a fait appel de manière exceptionnelle à deux auteurs spécialisés notamment dans la thématique de l'horreur : B.R. Yeager, dont l'ouvrage le plus connu reste "Negative space", et Maggie Siebert, révélée pour sa collection d'histoires fictives nommée "Bonding".



Le disque de 4 plages débute par le titre éponyme de 21 minutes (!!!) qui s'étire progressivement de manière malsaine, c'est peu de le dire, inauguré par des hurlements inquiétants suivis d'une lourdeur de guitares répétitives étouffantes et qui va laisser à Michael tout le temps de déployer son récit. Le morceau se termine par une accélération du rythme, "black" dans l'esprit, qui sonnerait presque comme une libération. Comme si le pus d'un furoncle jaillissait tel un geyser. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est totalement le sujet de l'album. Le mal ronge, la prise de position est radicale et "This is not a prayer", le titre qui suit, combine rythmes explosifs (normal, puisqu'il y a deux batteurs sur cet album, comme si un ne suffisait pas) très typés metal indus et motifs de guitares démoniaques et incisifs. Ce morceau fait du bien à ce moment précis de l'écoute. Ceci n'est pas ironique.



On poursuit notre descente aux enfers avec "Clemency", dont l'introduction faite de vagues sonores mystérieuses ne nous donne pas plus d'indication sur la suite du morceau. Quand soudain surgit sans prévenir cette combinaison de brutalité pesante (au fait, la basse est tenue par Brad Truax, le bassiste live d'Interpol...) et ses nuances métalliques, toujours soutenues par les cris et gémissements de son chanteur. À ce stade, on n'est pas loin de la redite, mais l'immersion est telle qu'on ne décroche pas. On dérive enfin sur le dernier titre, "Permanent embrace", qui revient vers un tempo plus soutenu à l'image du deuxième morceau. Une déflagration sludge black bien sale qui est très probablement le meilleur titre de l'album. Difficile de s'en assurer tant cet ensemble de 39 minutes de pure folie est quand même pas mal monolithique, malgré ces différentes couleurs (ces nuances de noirs, on va dire) qui sont là pour illustrer les va et vient d'une souffrance bien ancrée. American standard est une plongée dans les abysses à expérimenter à fort volume, et spécialement dédié aux auditeurs invétérés de metal extrême et d'indus.

Ted

Publié dans le Mag #64