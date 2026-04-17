Inaugurée en 2015, la salle de spectacle audomaroise Scénéo n'est pas franchement habituée au metal... En plus de 10 ans, seul Trust y a posé ses amplis ! Les lieux reçoivent régulièrement des concerts de cover bands (Queen, Goldman, Céline Dion, Balavoine...), des artistes de variété (Hugues Aufray, Frédéric François, Alain Souchon...) ou des humoristes (Le trio, Manu Payet, Jarry, Dany Boon, Redouane Bougheraba...), mais pas de groupes à guitares saturées... Pas rentable ? Les 2500 places vendues pour Ultra Vomit tendent à dire le contraire...

Ravage Club Même s'ils sont presque à la maison, étant originaires de Boulogne-sur-Mer à 40 km de St-Omer, les Ravage Club n'ouvrent pas spécialement en tant que "première partie locale", la hype qui les entoure ces dernières semaines aurait pu permettre au trio de faire ce concert n'importe où. Ouvrir pour Ultra Vomit n'est pas une mince affaire, surtout quand on est un trio qui donne davantage dans le hard rock'n'roll que dans le metal. Les spectateurs ne sont pas venus pour eux, mais ils sont tout de même là et découvrent pour la plupart ce rock old school, croisement improbable entre Motörhead et Téléphone, et je dis ça au premier degré, pas question de déconner avec des groupes cultes du rock ! Même si Ravage Club apprécie les décalages et les belles références, ils ne les détournent pas pour faire rire, ils se contentent d'y puiser de l'énergie et des influences, mélangeant allégrement le français à l'anglais, une voix masculine à une autre féminine. La scène semble un peu trop grande pour eux, ils aiment communiquer avec les spectateurs et entre eux, là, il y a un peu de distance et j'ai l'impression qu'ils seraient bien plus à leur aise dans un espace plus restreint. En fonction des langues, des distos et des rythmes, on accroche plus ou moins, pour mon cas, je retiendrais les quelques attaques plus grungy du morceau "Adrenaline" qui porte bien son nom. En fin de concert, Claudia abandonne sa basse à Kévin. Sur ce dernier titre, elle garde le micro pour un morceau plus vener qui offre une énième facette à ce combo dont on reparlera forcément et qui a certainement conquis plus de fans en ouvrant pour Tagada Jones ou Pogo Car Crash Control.



Ultra Vomit Sceneo À voir les fringues non siglés Ultra Vomit, le groupe réunit bel et bien toute la famille metal, on croise du sweat Slipknot ou Hellfest, du teesh Mass Hysteria ou Gojira comme de la veste en jean à patches Iron Maiden ou Slayer ! Mais au vu de l'incroyable queue pour le merch' des Nantais, aussi bien avant qu'après le concert, le nom du groupe va de plus en plus remplacer ceux qu'ils parodient. Il y a un an, la formation débutait sa tournée à Calais, depuis, ils ont changé quelques éléments dans la setlist, inversant par exemple "Evier metal" (qui clôturait le show) et "Dead robot zombie cop from outer space II" (qui ouvrait le show), la policière Léa intervient donc désormais deux fois en fin de set, en "cop" mais également en "Mouss" (derrière un masque) pour "Mouss 2 mass" qui revient dans le game. Le génialissime "Tikawahukwa" est également joué, l'occasion pour le public de chantonner un refrain de réclames avant de réclamer un refrain de chatons ("Toxoplasma gondii (Felinus santus)"). Dans les nouveautés, on a aussi le droit à la version live de "Miction: Impossible (Sonde de b!te)" que le combo délivre en se marrant allégrement, titre introduit par Michel Cymès, spécialiste de l'otorhinolaryngologie (à ne pas confondre avec Andréas, spécialiste de l'ornithologie puisqu'il collectionne des canards (vivants) et s'en prend plein les plumes). Pour ses quelques minutes de gloire, Manard ne s'éloigne pas trop des autres membres avec une reprise de "Banana split" (sans que la chantilly ne s'écroule en avalanche "Dans les yeux d'Émilie"). Pour tout cela, il a fallu faire de la place, exit donc les vieilleries "Darry Cowl Chamber", " I like to vomit", "Pipi vs caca" ou "Batman vs Predator". Pour le reste, c'est comme toujours ultra enchaîné, précis et avec un lot de conneries personnalisées : le public de folie (sauf en haut sur les gradins) mérite bien son titre de "Monstres de Longuenesse", d'ailleurs la pression sur les crash barrières est si forte qu'elle nécessite l'intervention musclée de la sécu pour éviter l'accident en retenant lesdites barrières le temps de leur ajouter quelques barres de fer pour les consolider. Le rappel n'a pas bougé, avec la victoire du FCNA quasi acquise, "La puissance du pouvoir", "Kammthaar" (sans artifices) et "A.N.U.S." (avec les lumières des téléphones pour rendre tout ça très joli) achèvent Scénéo qui se souviendra très longtemps de cette soirée métallique, en espérant que la prochaine ne soit pas en 2032.

Merci à Séverine (Rage Tour) et Marine (Verycords). Coucou à Étienne, Quentin, François et à Dam (t'étais où ? je ne t'ai pas vu le lendemain non plus !).

Photos : Oli