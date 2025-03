Record battu pour le Centre Culturel Gérard Philipe de Calais : un peu moins de quinze minutes ! C'est le temps qu'il a fallu pour vendre les places du concert d'Ultra Vomit ! Peu importe leur nouvel album, peu importe la première partie, la venue du groupe, c'est l'assurance de passer une excellente soirée, non ? Le public calaisien ne s'est pas trompé !

Crisix Et c'est un "opening band" ou plutôt un "grupo de apertura" de qualité qui se pointe avec eux pour cette tournée qui commence dans le Pas-de-Calais (eh ouais, premier concert avec les nouveaux morceaux !) puisque c'est Crisix, le plus français des groupes espagnols ! C'est leur détournement d'Asterix qui est projeté sur l'écran de cinéma qui sert de décor à Ultra Vomit et si le début du concert est un peu gâché par un mix qui donne trop de poids aux aiguës, on est vite plongé dans leur bain de thrash souriant. Pas de préchauffage, les circle pits sont lancés, tournicoti tournicoton, ça blaste tranquillou (avec parfois de faux airs de MetallicA / Kirk Hammett quand on écoute le groupe et regarde Juli Baz). Celui qui parle le mieux le français, c'est Pla, le bassiste, il invite à faire la fête du metal et remet deux sous dans la machine pour conserver une grosse ambiance. The mask fait son apparition, histoire de poursuivre dans l'esprit de déconnade, mais sans oublier de jouer juste leur "Brutal gadget". Une petite séance de jump (old school !) et les cinq musiciens échangent leurs instruments pour un petit medley de reprises : "Fight for your right" des Beastie Boys, "Walk" de Pantera (passage obligé !) et "Antisocial" de Trust (à moins que ce ne soit davantage un clin d'œil à Anthrax !), ça reste bien carré et on découvre un bassiste extrêmement à l'aise avec une guitare ! Alors que Calais est totalement enflammé et scande des "Crisix ! Crisix ! Crisix !", Bazooka s'en amuse et fait de l'écho avec des "Crazy ! Crazy ! Crazy !". Après un petit wall of death des familles et 50 minutes d'un set où le bonheur était partagé, les Barcelonais quittent doucement la scène sur un air folkorico-hispanique.



Ultra Vomit On est donc, sans surprise, transporté dans un cinéma pour le show d'Ultra Vomit, le décor mêle références à leur discographie et au septième art et c'est avec une vidéo d'un célèbre logo que le show débute, bienvenue dans leur Univers sale. Le premier film à être projeté, c'est "Dead robot zombie cop from outer space II" avec Léa en policière pour chanter avec nous, Mathieu et Flockos montent les marches comme à Cannes pour se mettre au niveau de Manard et comme ils renouvellent l'opération un bon nombre de fois durant le spectacle, ça va leur faire les mollets ! Générique de fin, merci, au revoir c'était Ultra Vomit ! Le public n'y croit pas, mais on se marre déjà. Je vais éviter de divulgacher le récital de vannes et vais donc passer très vite sur les détails pour ne garder que quelques trucs comme cette judicieuse remarque avant de débuter "Toxoplasma gondii (Felinus santus)". Si tu veux savoir laquelle, réécoute la chanson ou va les voir ! Parmi les nouveautés, "Doigts de metal" est déjà devenu un tube indéboulonnable, pas question de le voir quitter la setlist avant une quinzaine d'années (contrairement à "Je ne t'es jamait autans aimer" qui n'est plus joué après 14 ans de longs et boyaux services), les "Patatas bravas" sont partagées avec tous les Crisix sans que cela ne soit vraiment très répété et "Le coq" montre toute la maîtrise du groupe qui ne fait pas que plaisanter. Les différentes imitations passent crème, les discours sur le caca coulent sur nous comme un jour de dysenterie féroce, on reste scotché par "Calojira" et le temps accordé à Manard (Flockos prend alors la batterie), est passé "Dans les yeux d'Émilie" et de Joe Dassin (même si c'était moins évident pour ce dernier). S'ils font des pains, ce n'est pas pour ouvrir une "Boulangerie pâtisserie" (j'ai pas déjà fait cette vanne dans un autre article ?), mais parce que ce ne sont pas des robots, les mecs sont humains, vachement humains même. On a encore le droit à une petite visite de courtoisie avec l'arrivée d'Andréas pour "Je collectionne des canards (vivants)" qui n'est même pas le dernier titre du concert ! Et non, on a "Évier métal" avant le rappel où s'enchaînent pas forcément aisément "La puissance du pouvoir", "Kammthaar" et "A.N.U.S.", pas évident de se quitter comme ça, mais que voulez-vous, c'est déjà la fion de la projection.



Setlist :

Dead robot zombie cop from outer space II / Quand j'étais petit / Takoyaki / Le coq / Un chien géant / Toxoplasma gondii (Felinus santus) / Darry Cowl chamber / Doigts de metal / E-tron (digital caca) / Mechanical chiwawa / Patatas bravas / I like to vomit / Calojira / GPT (à l'instant) / Pipi vs caca / Boulangerie pâtisserie/ Batman vs Predator / Dans les yeux d'Émilie / Keken / Ricard peinard / Je collectionne des canards (vivants) / Evier metal /// La puissance du pouvoir / Kammthaar / A.N.U.S.

Merci à Sabrina chez Verycords et à Charlotte ainsi qu'à toute l'équipe du CCGP.

Photos : Oli