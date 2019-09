Mais c'est vraiment des guignols ! Comment on peut prétendre être un assez bon groupe de métal pour jouer à l'Olympia, scène culte s'il en faut, et se planter au moment d'écrire le nom en lettres néons ? Du coup, leur pochette de l'album live / DVD / tout le toutim est toute niquée, bah oui parce que t'en as pas un capable de faire un peu de photoshop pour réparer l'erreur... Ça peut faire les beaux avec des masques de canard mais leur public mérite-t-il vraiment un tel groupe d'amateurs ? Et ils ont même confié l'écriture de la track-list au dyslexique de service, c'est pas non plus leur meilleure idée... Tu te dis que c'est un peu gros mais les conneries manifestes n'en sont qu'à leurs débuts...



Les mecs avaient prévu d'enregistrer ce concert soi-disant exceptionnel, ils ont donc mis le paquet... Tu parles, des invités qui ne servent à rien (Toi, le mec des Tagada Jones qui fait l'aller-retour Rennes/Paris pour 3 phrases ?), des Japonaises déguisées mais on s'en fout (venir de Tokyo pour ça ? Le bilan carbone de la planète te dit merci ! Et les Nippones jettent des baguettes et personne ne fait une vanne ?), d'autres en mode panzer que je dis pas pour que t'aies la surprise et des cadreurs qui sont fans et donc sautent pendant qu'ils filment du coup l'image elle bouge en même temps que le public, mais merde, où verrait-ton ça ? Les intentions sont bonnes, je ne dis pas, mais encore faudrait-il penser à ne pas appuyer sur "STOP" quand t'enregistres l'interview la plus profonde de toute ta vie. Tu crois avoir décroché la timbale mais attends un peu d'aller plus loin dans le DVD... Les gars se sont pris pour des réalisateurs de cinéma et servent des commentaires sur le concert ! Comme si les conneries qui défilent parfois n'étaient pas suffisantes. Si tu veux faire un DVD live comme les vrais groupes, fais-le proprement, comme un pro et pas n'importe comment pour faire différent. Parce que y'a des gens qui vont l'acheter ! Et qui va payer pour écouter des zicos redire ce qu'ils ont dit en ajoutant encore plus de jeux de mots (ceux qu'ils n'ont pas gardé pour les concerts) et encore plus de vulgarités (ah oui, si tu n'aimes pas les trucs un peu pipi/caca, faut éviter de mettre le son pour écouter les commentaires et les paroles). Et ça dure 3h20 (deux fois 1h40 pour les nuls en math) alors que c'est à peu près les mêmes blagues pourries que tous les autres concerts, tu remplaces juste "Gérard Philippe" par "Olympia" sur le live report qu'on a fait de la date de Calais (dans le Nord, c'est le nom d'une ville si tu veux un commentaire du commentaire) et c'est kif kif bourricot, à 2-3 morceaux près, c'est pareil. Pour autant, le son est bon.



Malgré toutes ces erreurs de débutants (et j'ai pas mentionné les gros pains), je suis prêt à parier que ce truc va se vendre comme des petits pains alors que chacun sait qu'un concert d'Ultra Vomit, ça se vit en vrai, pas à la télé. Et ceux qui n'ont pas pu y aller ? Et bah tant pis pour eux, ils riront la prochaine fois. Et moi, je devrais y aller avec ma fille de 7 ans (même si en âge mental, je lui en donne 8 ou 9) qui adore "les monsieurs avec le camion".

Oli