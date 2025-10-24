Il y en a trop ! Oui, il faut parfois savoir simplifier le message, Tungs10 livre trop d'infos avec Chronicles of the living, un concept album sur un monde futuriste, un artwork à décrypter, des musiciens qui incarnent des rôles, c'est déjà beaucoup. Mais ils en rajoutent encore côté musique ne refusant aucun chemin et explorant donc toutes les possibilités, entre sublimes passages mélodieux et clairs et tornade death technique growlée. Le groupe sait ce qu'il fait, mais moi qui les découvre, j'ai un peu de mal à tout assimiler d'un coup. Tungs10 est particulièrement exigeant envers lui-même, mais aussi envers son auditoire. Pour le concept, c'est un énorme travail qu'on ne peut que féliciter (même si l'artwork n'est pas à mon goût), ils poussent le truc à fond, ils sont investis, bravo. Mais pour la musique, c'est trop pour moi, j'ai un sentiment étrange à chaque écoute puisque j'adore certains passages pendant que d'autres me perdent totalement, je ne sais plus ce que j'écoute, une ambiance avec un chant féminin ultra lumineux me fout les poils et à peine dressés, ils subissent un solo d'un guitar hero en démonstration ou traversent une zone chaotique à souhait. Il y en a trop pour qu'on profite de tout, ça forge une identité, c'est bien fait, mais pour moi, c'est trop compliqué.

Oli

Publié dans le Mag #66