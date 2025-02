Si le premier acte d'une carrière discographique est toujours un moment important, il arrive souvent après une période assez longue où les compositions s'entassent, vieillissent et ne collent pas toujours ensemble. Tsar pouvait ainsi paraître perdu au milieu de trop nombreuses influences. Cet Acte II démontre qu'on se trompait car les multiples amours du groupe restent un marqueur important de leur style... indéfinissable. N'en reste pas moins que ce nouvel opus semble encore plus abouti et cohérent.



La petite modification de line-up a peut-être permis au Baron de définir plus précisément quelle serait la route à suivre pour la suite de leurs aventures toujours placées sous l'aura de Mike Patton, grand maître du "je fais ce que je veux avec ma voix et j'en profite". Qu'il soit clair ou guttural, le chant impressionne toujours autant, non seulement par son côté polymorphe mais aussi par l'aisance avec laquelle Kyrian passe d'un registre à un autre. C'est valable pour lui et pour toute la troupe et c'est particulièrement évident sur "One for all" où le chant s'éraille peu à peu, sur "Present of a future past", ou qu'il passe en mode growl, ou encore sur "Guilty", morceau lancé par un riff qui tournoie et ces variations dans le chant avec un cœur mélodique assez bluffant après un passage au phrasé parlé. Pour se mettre au niveau de leur leader, les musiciens puisent aussi dans leur inventivité pour nous balader d'une idée à l'autre avec beaucoup de facilité et de liant alors que séparément, cela semble très complexe à assembler. D'ailleurs un des meilleurs adjectifs que j'ai trouvé pour définir l'ambiance de Tsar, je l'emprunte au milieu de la boxe "lourd léger" ! Dès "Conquer", tu comprends pourquoi on peut faire du pesant et de l'aérien... Difficile dans ces conditions de réduire les Nantais à autre chose qu'un fourre-tout "Rock Metal alternatif 90's" mais cela leur convient bien, eux qui passent d'atmosphères Rock à d'autres Metal comme s'ils tombaient de Charybde en Scylla, ces deux monstres mythologiques terrifiant le bras de mer entre la Sicile et l'Italie, et si certains tentaient de choisir l'un ou l'autre, les moins heureux devaient se farcir les deux. Tsar les confronte quasi simultanément et s'en sort avec brio. Preuve qu'ils étaient prêts pour ce combat ("Para bellum" doit fonctionner certainement encore mieux en live) qu'ils mettent en scène en mode très cinématographique lors d'un "Knight of the night" spectaculaire.



Avec des shows hauts en couleurs (même si le noir domine), le groupe devrait continuer de faire des adeptes, ceux qui les découvriront sur scène ne seront pas déçus par cet album même si pour mieux profiter de leur mise en scène théâtrale, autant déjà les connaître un peu...

Oli

Publié dans le Mag #62